Uno Entre Rios | La Provincia | Cotapa

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

La Cooperativa de Trabajo Cotapa celebra un día histórico. La resolución judicial pone fin a un largo proceso y brinda previsibilidad a un proyecto productivo

2 de julio 2026 · 11:06hs
La Cooperativa de Trabajo Cotapa celebra un día histórico. La resolución judicial pone fin a un largo proceso y brinda previsibilidad a un proyecto productivo

La Cooperativa de Trabajo Cotapa celebra un día histórico. La resolución judicial pone fin a un largo proceso y brinda previsibilidad a un proyecto productivo

La Justicia aprobó el miércoles la propuesta presentada por los trabajadores de Cotapa para la compra de la planta industrial, permitiendo que la fábrica quede definitivamente en manos de quienes la recuperaron, la sostuvieron y la hicieron crecer durante este período.

La resolución pone fin a un proceso que comenzó hace más de tres años y brinda previsibilidad a un proyecto productivo que se sustenta en el compromiso, la perseverancia y la convicción de trabajadores que decidieron defender su fuente de trabajo.

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

crisis en los comedores: reclamaron a desarrollo humano por falta de alimentos

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

La propuesta aprobada contempla un pago inicial y la cancelación del saldo en cuotas mensuales durante cuatro años. La decisión llega además en un momento clave, el 30 de junio venció el plazo otorgado por la Justicia para que la cooperativa continuara ocupando las instalaciones. Con esta resolución, los trabajadores no sólo garantizan la continuidad de la producción, sino que también consolidan definitivamente el futuro del proyecto que construyeron con esfuerzo y gestión.

Una historia de recuperación y crecimiento

La historia comenzó en 2022, cuando, tras la quiebra de la empresa, los trabajadores decidieron organizarse para preservar sus puestos laborales y recuperar la producción, volviendo a su origen cooperativo con el desafío de poner nuevamente en marcha la fábrica.

Desde entonces, la cooperativa no solo logró sostener la producción, sino que también impulsó un proceso constante de crecimiento. Durante estos años realizó inversiones para modernizar la planta, incorporó maquinaria, equipamiento y bienes que incrementan el valor de la fábrica, amplió su capacidad productiva y sumó nuevos puestos laborales.

Ese crecimiento también se refleja en su expansión comercial. Cotapa abrió cuatro locales propios, ubicados en Villaguay 711, Almafuerte 1251, la Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud. Además, en las próximas semanas inaugurará un nuevo punto de venta en el Mercado de calle Perú de Paraná, acercando sus productos a más familias.

Un logro compartido

Desde la Cooperativa de Trabajo Cotapa destacaron que este logro pertenece también a toda la comunidad que acompañó el proceso desde sus comienzos: consumidores, clientes, proveedores, instituciones, cooperativas y vecinos que eligieron apoyar a una empresa recuperada por sus trabajadores.

"Esta resolución representa el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la tenacidad de los trabajadores. También es una demostración de que el modelo cooperativista es eficiente y puede permitirnos crecer bajo valores como la solidaridad. Con mucha emoción, hoy podemos decir que la fábrica que recuperamos también es, definitivamente, nuestra" expresó Carlos Strada Presidente de la Cooperativa

“Vivimos años de incertidumbre, de angustia, pero siempre poniendo el corazón, el cuerpo y la esperanza. Estamos felices y agradecidos”, manifestó Fabián Russian, Jefe de Producción

La noticia llega, además, en la antesala de un nuevo aniversario de la empresa. El próximo 12 de julio, Cotapa celebrará 62 años de historia, iniciando esta nueva etapa con la tranquilidad de la continuidad.

Cotapa trabajadores Justicia
Noticias relacionadas
El Río Uruguay tendrá su crecida estacional moderada, y se mantendrá dentro de los valores habituales para esta época del año.

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

UVA consolida su trabajo como referente del cannabis medicinal en Entre Ríos.

UVA consolida su trabajo como referente del cannabis medicinal en Entre Ríos

Gremio de los Químicos denunció que la empresa de baterías UniónBat incumplió la conciliación al impedir el ingreso de trabajadores a la planta de Gualeguaychú

Gremio denunció que UniónBat desoyó la conciliación obligatoria

lanzaron un espacio para coordinar politicas en materia de salud mental y adicciones

Lanzaron un espacio para coordinar políticas en materia de salud mental y adicciones

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

Nación congeló el subsidio federal al transporte público

Nación congeló el subsidio federal al transporte público

Ultimo Momento
Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

Florencia Peña lleva a juicio a Luzu por 750 millones de pesos por daños y perjuicios

Nación congeló el subsidio federal al transporte público

Nación congeló el subsidio federal al transporte público

5ª edición del concurso Helado ARTEsanal para niños y niñas de 4 a 12 años

5ª edición del concurso "Helado ARTEsanal" para niños y niñas de 4 a 12 años

Mercado desregulado: las garrafas aumentaron 218%

Mercado desregulado: las garrafas aumentaron 218%

Policiales
Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Hallaron al adolescente que se retiró de su casa en Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ovación
Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

APB: Recreativo y Olimpia abren la serie final

APB: Recreativo y Olimpia abren la serie final

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná es el campeón de la Copa Túnel Subfluvial

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

La provincia
Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

Crisis en los comedores: reclamaron a Desarrollo Humano por falta de alimentos

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

El Río Uruguay tendrá su crecida estacional

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

UVA consolida su trabajo como referente del cannabis medicinal en Entre Ríos

UVA consolida su trabajo como referente del cannabis medicinal en Entre Ríos

Dejanos tu comentario