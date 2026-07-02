River oficializó el regreso de Lucas Beltrán

El delantero, proveniente de la Fiorentina, tendrá su tercera etapa en el club de Núñez. River también acordó la vuelta de Rafael Borré.

River Plate oficializó el regreso de Lucas Beltrán, que tendrá su tercer paso por el club proveniente de la Fiorentina, donde había sido vendido en agosto de 2023 por una cifra de 20 millones de euros. El Millonario cerró las negociaciones con los italianos llegando a un acuerdo de un préstamo hasta julio de 2027, con obligación de compra.

Finalmente la operación se concretó mediante un préstamo con un cargo de 500.000 euros y una obligación de compra de 6,7 millones de euros por entre el 50 y el 55 por ciento del pase, según los términos acordados entre las partes.

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Además, el jugador se sumará a los entrenamientos del plantel profesional en Alicante (España) bajo las órdenes del director técnico, Eduardo Chacho Coudet.

Con apenas 25 años, iniciará su tercer ciclo en River, luego de haber pasado por el club entre 2018 y 2021, regresar entre 2022 y 2023 y haber jugado una temporada a préstamo en Colón entre ambos períodos.

En sus dos ciclos anteriores (2018-2021 y 2022-2023) marcó 22 goles y dio 8 asistencias en 78 partidos. En el último mostró sus dotes como delantero, consagrándose como goleador y figura del equipo campeón de la Liga Profesional y posteriormente lo llevó a la venta millonaria.

Beltrán vuelve tras tres temporadas en Europa, donde defendió los colores de Fiorentina y Valencia, y en la última campaña, cedido en el conjunto español, disputó 30 partidos, convirtió tres goles y dio dos asistencias.

En Fiorentina acumuló 98 encuentros y 16 tantos; mientras que en su paso por Colón jugó 39 encuentros y marcó seis goles.

El delantero se suma como el cuarto refuerzo de la banda en este mercado de pases junto a Marco Arambarri, Giovani González y Nicolás Otamendi (jugando el mundial 2026).

Santos Borré volverá al Millonario

River alcanzó un acuerdo total con Inter de Porto Alegre y concretó el regreso del atacante Rafael Santos Borré, quien volverá a vestir la camiseta del club cinco años después de su salida.

El delantero colombiano viajará en las próximas horas a Buenos Aires para realizarse la revisión médica y firmar un contrato hasta el 31 de diciembre de 2028, dando inicio a su segundo ciclo en Núñez.

La operación se cerró en 2,5 millones de dólares por el pase, aunque el desembolso total rondará los 2,7 millones entre todos los conceptos.

Además, Borré aceptó una rebaja salarial para facilitar su regreso, por lo que la negociación avanzó con rapidez luego del llamado de Eduardo Coudet, quien ya lo dirigió en Inter y lo convenció de volver tras las complicaciones para incorporar a Giovanni Simeone.

El atacante, de 30 años, permanecerá en Buenos Aires hasta el regreso del plantel, que realiza la pretemporada en Alicante, y se espera que se incorpore durante el fin de semana o a comienzos de la próxima semana.

El colombiano será el quinto refuerzo de River, que ya sumó a Giovanni González y Lucas Beltrán, mientras continúa buscando cerrar la llegada de Ángel Correa.

Para inscribir al colombiano, River deberá liberar un cupo de extranjero y los candidatos a salir son Kevin Castaño, Kendry Páez y Matías Viña, quienes no serían tenidos en cuenta por Coudet.

Borré dejó una huella importante en su primera etapa entre 2017 y 2021, con 55 goles en 149 partidos, convirtiéndose en el máximo goleador del ciclo de Marcelo Gallardo.

River se mide con un rival de jerarquía

Mientras tanto, el Millonario se encuentra poniéndose a punto en España; por esa razón, este viernes 3 se medirá ante Flamengo en el único amistoso que tendrá Eduardo Coudet para prepararse antes del comienzo oficial de la temporada.