Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Ambos circulaban en moto y fueron demorados por la policía. Al palparlos, encontraron que llevaban una réplica de arma de fuego. Quedaron en libertad.

Un joven y un menor fueron demorados la madrugada de este miércoles en Paraná con una réplica de arma de fuego. El arresto se dio en el marco de los operativos de seguridad y prevención.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO , todo comenzó mientras mientras personal policial realizaba recorridas preventivas y observó una motocicleta con dos ocupantes circulando en contramano por calle Paraguay. Al advertir a los uniformados, los ocupantes intentaron evadir el control, iniciándose un seguimiento que finalizó en inmediaciones de calle Su Santidad Francisco, donde fueron demorados.

Demorados y luego liberados

Durante la identificación de los ocupantes, un joven mayor de edad y un menor, al palparlos se constató que llevaban en su poder una réplica de un arma de fuego, la cual fue secuestrada. Por otro lado se procede a la retención del motovehículo por falta de documentación obligatoria.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el mayor fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa, mientras que el menor fue puesto a disposición de la División Minoridad.