Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Ambos circulaban en moto y fueron demorados por la policía. Al palparlos, encontraron que llevaban una réplica de arma de fuego. Quedaron en libertad.

1 de julio 2026 · 15:38hs
Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Un joven y un menor fueron demorados la madrugada de este miércoles en Paraná con una réplica de arma de fuego. El arresto se dio en el marco de los operativos de seguridad y prevención.

Según informó la Jefatura Departamental a UNO, todo comenzó mientras mientras personal policial realizaba recorridas preventivas y observó una motocicleta con dos ocupantes circulando en contramano por calle Paraguay. Al advertir a los uniformados, los ocupantes intentaron evadir el control, iniciándose un seguimiento que finalizó en inmediaciones de calle Su Santidad Francisco, donde fueron demorados.

Asamblea Ciudadana, con apoyo de alumnos en apeaderos y recolección de firmas, denuncia que, pese a pruebas técnicas, la inspección nacional sigue ausente

Acciones por el retorno del tren: asambleistas se concentraron en la estación

Paraná tendrá representación en el principal encuentro nacional de mutuales escolares.

Mundo Solidario participará del mayor encuentro de mutualismo escolar del país

LEER MÁS: Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Demorados y luego liberados

Durante la identificación de los ocupantes, un joven mayor de edad y un menor, al palparlos se constató que llevaban en su poder una réplica de un arma de fuego, la cual fue secuestrada. Por otro lado se procede a la retención del motovehículo por falta de documentación obligatoria.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, el mayor fue correctamente identificado y quedó supeditado a la causa, mientras que el menor fue puesto a disposición de la División Minoridad.

Paraná Joven Adolescente
Noticias relacionadas
Desde la Defensoría del Pueblo de Paraná se indicó que las empresas vulneran el derecho a la información de los usuarios quienes mantienen reclamos

Paraná: usuarios de colectivos piden cartelería, precisión horaria y mejor trato de los choferes

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: La seguridad no tiene banderas políticas.

Javier Alonso, ministro de Seguridad bonaerense: "La seguridad no tiene banderas políticas"

parana: secuestran drogas y detienen a un hombre en bajada grande

Paraná: secuestran drogas y detienen a un hombre en Bajada Grande

parana: un colectivo choco de atras a un auto en una esquina semaforizada

Paraná: un colectivo chocó de atrás a un auto en una esquina semaforizada

Ver comentarios

Lo último

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Ultimo Momento
Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a República Democrática del Congo y avanzó a octavos de final

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Policiales
Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego

Buscan a un adolescente de Paraná

Buscan a un adolescente de Paraná

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Ruta 18: cuatro cadetes de la Policía siguen hospitalizados luego de un accidente

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Ovación
Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

Liga Federal: Sionista sacó diferencias en el Flesler

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

La Copa Túnel Subfluvial conocerá su campeón de la edición 2026

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Este sábado se corre el 1° Duatlón Rural Regional

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Se destacaron en el Campeonato Panamericano

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

Franco Colapinto confía en volver al protagonismo en Silverstone

La provincia
Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Brindarán una charla en el Museo Serrano sobre el fenómeno OVNI

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Rogelio Frigerio pide al PRO y a LLA confluir en una oferta electoral común para 2027

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Extranjerización de la tierra: ya hay más 13 millones de hectáreas en manos extranjeras

Paro docente: Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa

Paro docente: "Estamos ante las puertas de una catástrofe educativa"

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

Multisectorial marchó a Casa de Gobierno en defensa de la Caja de Jubilaciones

Dejanos tu comentario