Un delincuente vigiló el comercio Bruzzoni de Paraná y asaltó el local apenas quedó sin clientes Se reportó un robo en el comercio Bruzzoni de Paraná, donde el delincuente esperó a que se retiraran los clientes para actuar. 2 de julio 2026 · 12:10hs

Un hecho delictivo fue registrado en el local de la firma Bruzzoni, ubicado en la intersección de las calles Laurencena y Bolívar, en la ciudad de Paraná. El suceso, ocurrido la noche del miércoles, cobró relevancia tras la difusión de videos que captaron el momento.

Según se informó a UNO, la modalidad del robo consistió en la espera: el asaltante se encontraba afuera del establecimiento aguardando que los clientes finalizaran sus compras y se retiraran para poder ingresar al local y cometer el robo amenazando a la cajera con un arma blanca, aparentemente un cuchillo.

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LEER MÁS: Paraná: un joven y un adolescente fueron demorados con una réplica de arma de fuego En relación con las imágenes que circulan, se ha hecho una aclaración importante para evitar confusiones: las personas que se visualizan a bordo de una motocicleta no tienen vinculación con el hecho. Según se informó, se trataba de clientes legítimos que acababan de realizar una compra y se estaban retirando del lugar justo antes de que el delincuente entrara a actuar.