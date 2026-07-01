Jurado popular de Nogoyá declaró culpable de abuso a César Cepeda

Un jurado popular en Nogoyá declaró culpable a César Cepeda por el abuso sexual de dos niñas, tras un proceso judicial que se extendió por cinco años.

Un jurado popular declaró culpable a César Roberto Cepeda por delitos contra la integridad sexual en perjuicio de dos menores de edad. El fallo pone fin a un proceso judicial que se extendió por cinco años desde la denuncia original presentada en la localidad de Lucas González.

Tras deliberar desde el pasado martes 23 de junio en la sede del Colegio de la Abogacía de Nogoyá, los ciudadanos que integraron el tribunal popular determinaron la responsabilidad de Cepeda en los delitos de abuso sexual simple y abuso sexual gravemente ultrajante. Las víctimas son sobrinas políticas del acusado.

El juicio contó con la dirección técnica del vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Gualeguay, Darío Tortul, quien actuó como juez técnico. La acusación estuvo a cargo del fiscal Fernando Martínez, mientras que la defensa fue ejercida por el abogado Walter Martínez.

Un hecho que marcó las jornadas finales del debate fue la decisión de derivar a Cepeda a la Jefatura de Policía de Nogoyá, donde permanece detenido. Esta medida se tomó luego de que se registraran diversas intimidaciones contra los miembros del jurado popular por parte del círculo familiar más cercano al imputado. El condenado aguardará en dicha dependencia el cierre definitivo del proceso.

La denuncia formal contra Cepeda fue radicada el 1° de julio de 2020 por los padres de las menores, por hechos ocurridos en el departamento Nogoyá. Tras transitar diversas instancias judiciales, la causa fue remitida a juicio por jurados a finales de octubre de 2025.

Tras la declaración de culpabilidad, la justicia entrerriana programó para este miércoles la audiencia de cesura. En esta instancia, el tribunal técnico recibirá los pedidos de pena de las partes y determinará los años de prisión que deberá cumplir César Roberto Cepeda por los delitos ratificados por el jurado.