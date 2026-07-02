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Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de "La Impostora"

La artista se presentará el domingo 18 de octubre en Tribus Club de Arte y adelantará en vivo las canciones de su nuevo disco, "La Impostora"

2 de julio 2026 · 15:16hs
Hilda Lizarazu presentará en vivo las canciones de La Impostora

Hilda Lizarazu volverá a encontrarse con el público santafesino el domingo 18 de octubre a las 21, cuando se presente en Tribus Club de Arte. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Ticketway y en la boletería de la sala.

Hilda Lizarazu

Reconocida como una de las voces más importantes del rock argentino, la cantante llegará a Santa Fe en una etapa de intensa actividad artística. Con una trayectoria que incluye proyectos fundamentales dentro de la música nacional y una sólida carrera solista, Lizarazu continúa ampliando su repertorio y explorando nuevos caminos creativos.

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El concierto ofrecerá un recorrido por canciones que forman parte de distintas etapas de su carrera, incluyendo clásicos que marcaron generaciones de oyentes. El repertorio también incorporará las composiciones de "La Impostora", su nuevo trabajo discográfico, cuya edición está prevista para julio y que representará una de las principales novedades de la noche.

La presentación permitirá descubrir en vivo el nuevo material de la artista y, al mismo tiempo, reencontrarse con una obra que ocupa un lugar destacado dentro del rock argentino.

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Hilda Lizarazu Santa Fe Tribus
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