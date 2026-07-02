Uno Entre Rios | Ovación | Mariano Werner

Mariano Werner llevó a cabo una jornada de pruebas en La Plata

Mariano Werner ensayó con el Mustang en La Plata, con el objetivo de buscar mejoras de cara a lo que será la próxima fecha en Posadas, donde empieza a definirse la Etapa Regular.

2 de julio 2026 · 18:52hs
Mariano Werner ensayó pensando lo que viene en Posadas el 11 y 12 de julio.

Mariano Werner ensayó pensando lo que viene en Posadas el 11 y 12 de julio.

Prueba fundamental de Mariano Werner en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. En una mañana fría pero sin niebla, el entrerriano puso en pista su Ford Mustang con el objetivo de mejorar de cara a Posadas, el próximo 11 y 12 de julio.

Mariano Werner en La Plata.

Mariano Werner en La Plata.

Mientras, última detalles del Mustang 0KM que viene armando desde hace meses y que busca poner en pista antes del cierre de la etapa regular. Si bien ganó en Termas de Río Hondo, los resultados y rendimientos son dispares y el flamante auto asoma como una gran ilusión.

Mariano Werner no tuvo un buen paso por el circuito santafesino.

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La cita en Misiones marcará la primera de las últimas tres competencias que cerrarán la primera parte del año. Uno de los protagonistas que busca asegurar su clasificación al Playoff es Mariano Werner, quien marcha en la posición número 11 y tiene la victoria obligatoria gracias a su triunfo en Termas de Río Hondo.

Sin embargo, el paranaense afronta un año con cierta irregularidad, por lo que las competencias que viene son determinantes para sumar los puntos necesarios que le permitan sacar su boleta a la Copa de Oro.

En post de lograr ese objetivo primario, Werner y el Fadel Racing se dieron cita en el autódromo de La Plata para realizar una prueba con el Ford Mustang, unidad que comienza a despedirse, ya que el oriundo de Paraná estrenará un modelo nuevo antes del inicio de la definición. La intención del tres veces campeón del TC es trabajar para afinar los detalles y tener el rendimiento necesarios para no correr riesgos de quedarse afuera del Playoff.

Josito Di Palma también dijo presente en la gélida mañana platense: con el Toyota Camry del Rus Med Team, se alista para la fecha en tierras misioneras, recopilando datos para mejorar el funcionamiento y clasificarse al playoff final.

A cuánto está Mariano Werner del líder del torneo

Werner ya tiene la victoria y se ubica 11° en el campeonato, a 52 unidades del líder Jonatan Castellano. Mientras que Josito se encuentra 13°, a solo dos puntos del ingreso a la Copa.

Mariano Werner La Plata Ford
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