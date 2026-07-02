Gran convocatoria pugilística en los Juegos Deportivos de la Ciudad

Los Juegos Deportivos de la Ciudad continuaron con una multitudinaria jornada de boxeo en Ministerio, con jóvenes pugilistas de distintas escuelas.

La actividad de Juegos Deportivos de la Ciudad tuvo una nueva jornada dedicada al boxeo en el Club Ministerio de Paraná, donde una importante cantidad de jóvenes pugilistas participaron de los combates y exhibiciones, representando a distintas escuelas y clubes de la capital entrerriana.

Formaron parte de la propuesta chicos y chicas de la Escuela "Justo KO Martínez", Toa Fight Club, Escuela Cloroformo Box, Gimnasio Paya Box, Escuela Team Peligro de Paracao, Escuela Municipal de Box, Team Saavedra, Boxing Paraná, Team Pistrili y Escuela César Jaime.

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Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la exhibición protagonizada por los más pequeños, quienes realizaron trabajos de sombras y ejercicios con manoplas, mostrando los primeros pasos en la disciplina ante el público presente.

El cierre contó con la presencia del subsecretario de Deportes, Juan Arbitelli, quien participó de la entrega de medallas a todos los concurrentes. Además, los participantes recibieron frutas como parte de la propuesta de promoción de hábitos saludables impulsada durante el certamen.