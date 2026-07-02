Gualeguaychú prepara el gran desfile para el 9 de Julio

Gualeguaychú prepara un gran desfile para el 9 de Julio en la Costanera con la participación de instituciones y fuerzas de seguridad.

El acto será el 9 de Julio ( Día de la Independencia) en Gualeguaychú , desde las 15, en la zona de los obeliscos. El desfile contará con la participación de fuerzas, instituciones, áreas municipales y agrupaciones locales. Se prevén atractivos especiales.

El 9 de Julio se celebrará en Gualeguaychú con una jornada patriótica abierta a toda la comunidad, que reunirá a instituciones educativas, clubes, áreas municipales, fuerzas armadas y de seguridad, grupos de danza y ballets folclóricos en la Costanera. El desfile se desarrollará desde la Virgen del Mate hasta calle Urquiza.

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Autoridades presentes

Desde el área de Ceremonial y Protocolo del Gobierno municipal, a cargo de Silvia Videla, se adelantó que se trabaja en la organización, previendo la presentación de atractivos especiales.

Además, se ha confirmado que la actividad contará con la participación del Batallón de Ingenieros Blindado 2 “General José Francisco Ramírez”, con asiento en Concepción del Uruguay, junto a la Banda Militar “Teniente Coronel Saturnino Filomeno Verón”. La unidad llegará con personal, tanques, vehículos militares y equipamiento para formar parte del desfile cívico militar.

También desfilarán banderas de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Entre Ríos, Bomberos Voluntarios y la Unidad Penal N.º 9 “Granja Penal El Potrero”.

La propuesta contará además con la participación de distintas áreas del Gobierno de Gualeguaychú, entre ellas Desarrollo Humano, Salud, Deportes (con sus escuelitas deportivas), Adultos Mayores, Espacios Municipales de Primera Infancia y Cooperativas.

Día de la Independencia

En el marco de los preparativos para la conmemoración del Día de la Independencia, el Gobierno municipal abrió la convocatoria oficial para entidades intermedias, instituciones y organizaciones de la sociedad civil que deseen formar parte del tradicional desfile cívico militar.

La invitación está dirigida a establecimientos educativos de nivel primario, secundario y terciario, clubes deportivos con sus diferentes disciplinas, academias de danzas clásicas y folclóricas, agrupaciones scouts, empresas, sectores industriales y demás delegaciones que quieran sumarse a la jornada.

Los referentes de las instituciones interesadas en registrar su participación o realizar consultas sobre agrupamientos y pautas organizativas deben acercarse a la oficina del Área de Ceremonial, ubicada en el Palacio Municipal, Yrigoyen 75, o comunicarse telefónicamente a las líneas habilitadas: 3446 394823, 420430 o 640793.

A su vez, formarán parte del desfile abanderados y escoltas de escuelas primarias y secundarias, clubes, instituciones civiles, fuerzas armadas y de seguridad, grupos de danza y ballets folclóricos.