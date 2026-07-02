Evaristo Arrías continuará su carrera en el Stade Valdôtain de Italia

Evaristo Arrías, surgido del Club Tilcara firmó un contrato por dos temporadas con el Stade Valdôtain Rugby, equipo que competirá en la Serie A.

Evaristo Arrías, formado en el Club Tilcara , con participación en selecciones juveniles de la Unión Entrerriana de Rugby, mediante una invitación del Foligno Rugby, emigró en el 2025 a la ciudad italiana del mismo nombre con la valiosa colaboración de Pollo Insaurralde (ex rugbier del Club Estudiantes).

A raíz de una invitación del club Stade Valdôtain Rugby, realizo una prueba con muy buenos resultados, por lo que recibió una propuesta para sumarse al plantel superior de dicha institución la que finalmente acepto. De esta manera estará jugando con dicha institución del Campeonato Italiano Serie A en la temporada 2026/27 con un contrato por 2 años.

El nuevo destino de Evaristo Arrías

El Club Stade Valdôtain Rugby esta ubicado en Sarre, en el valle de Aosta, en la ciudad del mismo nombre, el plantel superior tiene como entrenador principal al argentino Luis Otaño, secundado por el también argentino German Parra.

Stade Valdôtain Rugby sumó seis nuevos fichajes para la próxima temporada. Uno de ellos es Julien Valleise, quien regresa a la institución regresa tras su paso por el CUS Torino.

Las otras incorporaciones son Filippo Bolognesi, también exjugador del CUS Torino, Tommaso Boni, un atleta con un gran palmarès (11 internacionalidades con Italia y un ensayo memorable contra los All Blacks, así como 17 apariciones con la camiseta de Estados Unidos y 117 con Zebre, la franquicia italiana, y un campeonato con Mogliano en 2013), que también apoyará al cuerpo técnico, el francés Antoine Ruchaud, y los argentinos Sair Movane y Evaristo Arrias .