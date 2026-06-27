Mundial 2026: Colombia y Portugal se juegan el liderazgo del Grupo K

Los Cafeteros y los Lusos de Cristiano Ronaldo se medirán desde las 20.30 en Miami, por la tercera fecha del Mundial 2026.

El equipo de Néstor Lorenzo se mide con uno de los candidatos a ganar el Mundial 2026.

Colombia y Portugal jugarán desde las 20.30 en el Miami Stadium, en el marco de la fecha 3 del Grupo K, por la fase de grupos del Mundial 2026 . Ganador de sus dos partidos previos sin brillo, el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo quiere dar el golpe contra una de las candidatas al título.

Sin la presión de la clasificación, pero con el deseo de ir a más. Los Cafeteros impusieron su calidad ofensiva ante las humildes Uzbekistán (3-1) y RD Congo (1-0) y sumaron mejor de lo que jugaron. Ahora, frente a una potencia contrastada y en levantada, buscará cerrar la primera fase con más juego e igual resultado.

Por su parte, el conjunto portugués superó una semana compleja fuera de la cancha y se reencontró con su fútbol. El doblete de Cristiano Ronaldo en el 5-0 ante su limitado par uzbeko acalló la interna del vestuario tras el empate en el debut y volvió a poner la discusión en el terreno de juego. Con intenciones más verticales y menos conservadoras, los conducidos por Roberto Martínez quieren el primer puesto.

Sueñan con seguir en el Mundial 2026

A la misma hora y por la misma zona, RD Congo y Uzbekistán en el Atlanta Stadium. Este partido, que podrá verse por TyC Sports, será arbitrado por el alemán Felix Zwayer. Un punto sumado por uno y nada por el otro, ambas selecciones buscarán un milagro para colarse en la disputa.

La alegría por el punto del debut frente a Portugal se esfumó rápidamente en el corazón de África Central con la caída por la mínima frente a Colombia. El único tanto del profundo Daniel Muñoz dejó al seleccionado congoleño con la obligación de ganar -y esperar- para soñar con un lugar en los mata-mata como uno de los mejores terceros.

Por su parte, la participación del conjunto uzbeko pende de un hilo tras el duro 5-0 sufrido ante su par luso. Sin rastros de la robustez defensiva transmitida desde detrás de la línea de cal por el entrenador Fabio Cannavaro.