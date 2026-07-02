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APB: Recreativo y Olimpia abren la serie final

Recreativo recibirá desde las 21 a Olimpia en el primer punto de la serie final del Torneo Apertura de la APB.

2 de julio 2026 · 09:45hs
APB: Recreativo y Olimpia abren la serie final

La Asociación Paranaense de Básquet (APB) pondrá en marcha este jueves la serie final del Torneo Apertura de Primera A. Desde las 21, Recreativo recibirá a Olimpia en el estadio Antonio Zorzet, en el primer capítulo de una definición que enfrentará a dos de los clubes más tradicionales de la capital entrerriana.

La serie se disputará al mejor de tres partidos y contará con ventaja deportiva para Recreativo, que cerró la fase regular en una mejor posición. Por ese motivo, el segundo encuentro se jugará el sábado, desde las 20, en el estadio Humberto Pietranera, mientras que un eventual tercer juego está previsto para el martes 7 de julio, también a las 21, en la casa del Bochas.

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El historial y la rica tradición le dan un condimento especial al cruce. Olimpia buscará sumar su 19° título asociativo y cortar una sequía que se extiende desde el Torneo Nivelación 2013, cuando justamente se consagró bicampeón tras derrotar en la final a Recreativo. Aquella definición tiene una curiosidad: Oscar Heis, actual entrenador del Bochas, era una de las figuras del equipo azulgrana, mientras que el DT de Recreativo era Gustavo Agasse, hoy presidente de Olimpia.

Del otro lado estará un Recreativo que atraviesa uno de los mejores momentos de su historia reciente. En 2024 rompió una racha de 61 años sin títulos y ahora intentará conquistar su tercera estrella en apenas 18 meses. El conjunto del barrio ha celebrado ocho campeonatos en la APB y quiere seguir ampliando su presente exitoso.

Como llegan los finalistas a la definición del Torneo Apertura

Ambos llegan a la definición con campañas sólidas en los playoffs. Olimpia eliminó con autoridad a Unión de Crespo en cuartos de final por 2-0 (67-53 y 83-61) y luego dejó en el camino a Ciclista, también por 2-0, con triunfos por 87-62 y 77-61.

Recreativo, en tanto, superó a Quique Club por 2-0 (65-63 y 68-49) y protagonizó una de las grandes sorpresas del certamen al eliminar en semifinales al número uno de la fase regular, Talleres. Tras caer en el primer juego por 85-81, reaccionó con contundencia y ganó los dos siguientes por 92-59 y 83-68 para meterse en la definición.

Con dos equipos en gran nivel, antecedentes cargados de historia y un título en juego, el básquet paranaense se prepara para una final que promete emociones desde el salto inicial.

APB Torneo Apertura Recreativo Olimpia
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