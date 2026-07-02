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Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

El espectáculo se presentará el sábado 1 de agosto en Tribus Club de Arte. Fabián "Fachi" Crea y Abel Meyer repasarán canciones que marcaron la historia de Viejas Locas

2 de julio 2026 · 14:58hs
Viejas Locas x Fachi y Abel llega a Tribus con un repaso por los clásicos de la banda

Viejas Locas x Fachi y Abel llegará a Tribus Club de Arte el sábado 1 de agosto a las 21 con una propuesta que recupera algunas de las canciones más representativas de una de las bandas que dejó su huella en el rock argentino de los años 90. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketway y en la boletería de la sala.

Viejas Locas x Fachi y Abel en Tribus

El proyecto está encabezado por Fabián "Fachi" Crea en bajo y voz, y Abel Meyer en batería, dos músicos que formaron parte de la historia de Viejas Locas y que hoy continúan compartiendo en los escenarios el repertorio que acompañó a varias generaciones de seguidores del rock nacional.

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La propuesta se presenta como un homenaje al legado construido junto a Cristian "Pity" Álvarez y busca mantener vivas canciones que continúan ocupando un lugar importante dentro del repertorio popular argentino. Lejos de intentar reemplazar aquella etapa, el espectáculo pone el acento en la música y en el vínculo que esas composiciones siguen generando con el público.

A través de un recorrido por clásicos que marcaron una época, el show propone volver sobre la identidad del llamado rock barrial, un movimiento que encontró en Viejas Locas una de sus expresiones más reconocidas. Con la experiencia de sus integrantes originales y la fuerza de un repertorio que conserva vigencia, la presentación promete una noche de encuentro con parte de la historia reciente del rock nacional.

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Viejas Locas Tribus Rock
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