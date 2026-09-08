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Ponzio apuesta a la continuidad para River ante Atlético Tucumán

River tendrá descanso este martes y volverá al trabajo el miércoles. Ponzio busca repetir el equipo ante Atlético Tucumán, con Moreno como única duda.

8 de septiembre 2026 · 15:25hs
Ponzio apuesta a la continuidad para River ante Atlético Tucumán.

Prensa River.

Ponzio apuesta a la continuidad para River ante Atlético Tucumán.

River tendrá este martes libre luego de conseguir su segunda victoria consecutiva desde que Leonardo Ponzio asumió como entrenador interino. El plantel retomará los entrenamientos el miércoles en River Camp y contará con tres jornadas de trabajo antes de visitar el sábado, desde las 17.30, a Atlético Tucumán.

El objetivo del cuerpo técnico es sostener la formación que utilizó en sus dos primeras presentaciones, siempre que no surjan inconvenientes físicos durante la semana.

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El Millonario trabajó este lunes después del triunfo ante Independiente Rivadavia en el Monumental. Los futbolistas que fueron titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los suplentes y aquellos que sumaron menos minutos disputaron un amistoso frente a All Boys con el objetivo de mantener el ritmo de competencia.

Ponzio tendrá jueves y viernes como los días principales para profundizar los trabajos tácticos y terminar de definir el equipo que afrontará el compromiso en Tucumán. La intención, por ahora, es darle continuidad a la fórmula que le permitió sumar seis puntos de seis posibles desde la llegada del exmediocampista al interinato y repetir por tercera vez consecutiva el mismo once.

La única incógnita pasa por Aníbal Moreno. El mediocampista continúa evolucionando de la molestia lumbar que lo dejó afuera de los últimos encuentros y será evaluado durante la semana para determinar si está en condiciones de viajar. En River no quieren acelerar su regreso y solamente será tenido en cuenta si se encuentra plenamente recuperado.

De esta manera, Ponzio afrontará su segundo partido como visitante al frente del equipo con la posibilidad de repetir la formación por tercera vez consecutiva. La situación de Moreno será la única cuestión pendiente antes de definir la delegación que viajará a Tucumán.

El presente también modificó el clima interno del plantel. La tensión que rodeaba al equipo quedó atrás después de las dos victorias consecutivas, resultados que le permitieron a River volver a ubicarse en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual y recuperar terreno en la Zona B del Clausura. El Millonario marcha décimo, a apenas un punto de la zona de clasificación, por lo que buscará prolongar su recuperación ante Atlético Tucumán.

River Plate Atlético Tucumán Leonardo Ponzio
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