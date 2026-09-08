La Supercopa de la LPF ya tiene fixture

La LPF oficializó el calendario del segundo certamen de la temporada. Participarán 17 equipos, divididos en tres zonas.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) oficializó este martes el fixture de la Supercopa de la Liga, el segundo certamen de la temporada 2026. La competencia reunirá a 17 equipos, que fueron distribuidos en tres zonas: dos grupos de seis integrantes y uno de cinco.

La fase regular se disputará bajo el sistema de todos contra todos, a una sola rueda. Una vez completada esta instancia, los tres mejores equipos de las zonas A y B y los dos primeros de la Zona C conseguirán la clasificación a los cuartos de final.

El Sub 20 femenino goleó 8-0 y quedó a un paso de la clasificación en el Mundial de Polonia

De esta manera, diez equipos continuarán en carrera por el título en la etapa eliminatoria, mientras que la fase regular servirá para comenzar a definir las posiciones y los cruces de la instancia decisiva.

Capítulo inicial de la Supercopa

La primera jornada ya tiene programación confirmada. En la Zona A, San Benito recibirá a Peñarol, Instituto se medirá con Sportivo Urquiza y Camioneros enfrentará a Atlético Neuquén.

En la Zona B, Universitario será local ante Formación Independiente, Atlético VF se enfrentará con Atlético Paraná y Don Bosco chocará con Palermo.

Por su parte, la Zona C, integrada por cinco equipos, tendrá dos encuentros en la jornada inaugural. Patronato recibirá a Ciclón del Sur, mientras que Belgrano será local ante Los Toritos. En esta fecha quedará libre Oro Verde.

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También juegan los juveniles

La Supercopa tendrá además una competencia unificada para las categorías Sub 20 y Juveniles Masculinas. Ambas divisiones tendrán un formato de disputa de acuerdo con el utilizado para la Primera División.

Con el fixture oficializado, los 17 participantes ya conocen el camino que deberán recorrer durante la fase regular. El objetivo será terminar entre los puestos de clasificación y meterse entre los ocho equipos que disputarán la etapa de cuartos de final.