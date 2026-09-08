Susana Cogno: "Los docentes hemos perdido reconocimiento social"

Susana Cogno, secretaria gremial de Agmer, analizó la educación pública y cuestionó las políticas, los salarios y las condiciones escolares.

La secretaria gremial, Susana Cogno, de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), analizó el presente de la educación pública y repasó su trayectoria como docente y dirigente sindical. En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), cuestionó las políticas educativas de las últimas décadas y advirtió sobre salarios, infraestructura y alimentación escolar.

Cogno nació en Viale y creció en Paraná, donde cursó sus estudios. Egresó en 1986 de la Escuela de Comercio 1 y se recibió de profesora de Historia. Su militancia gremial comenzó durante sus primeros años como docente y se fortaleció en los años 90, durante la resistencia a la Ley Federal de Educación. Para ella, AGMER es también un espacio de formación y construcción colectiva.

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“Es un sindicato escuela”, definió al referirse a Agmer. En ese sentido, destacó el valor de la participación y de la representación de los trabajadores de la educación. Recordó también el antiguo régimen de profesor por cargo, que contemplaba horas frente a los estudiantes y otras destinadas a reuniones, planificación y proyectos institucionales. A su entender, la desaparición de ese esquema contribuyó a consolidar la figura del “profesor taxi”.

Foto: La lucha en la Calle

Salarios y reconocimiento

Al analizar la situación actual de los docentes, Cogno sostuvo que los bajos salarios no son un problema reciente, pero consideró que durante los últimos años hubo un fuerte deterioro del reconocimiento social hacia quienes trabajan en las escuelas.

Según planteó, desde las políticas implementadas a partir de la Ley Federal de Educación se instaló progresivamente una mirada que desautoriza la voz de los docentes y pone en discusión el papel de la escuela pública. También cuestionó la falta de acuerdos salariales y señaló que una paritaria que no logra consensos representa un fracaso de la gestión política.

Para la dirigente, la educación debería constituirse como una verdadera política de Estado, con continuidad más allá de los cambios de gobierno y de las distintas autoridades educativas. En esa línea, cuestionó la sucesión de reformas y sostuvo que las políticas deben ser evaluadas antes de implementar nuevos cambios.

Las evaluaciones y la realidad de cada escuela

Cogno también se refirió a las evaluaciones educativas estandarizadas y planteó reparos sobre la posibilidad de utilizarlas como única medida para determinar el funcionamiento del sistema.

“Lo que falló son las políticas”, sostuvo, al rechazar que los resultados educativos sean utilizados para responsabilizar directamente a los docentes. Consideró que cada escuela tiene una realidad particular y que el proceso de enseñanza se desarrolla en aulas atravesadas por diferentes situaciones sociales, económicas y culturales.

Para la secretaria gremial de Agmer, la escuela no puede analizarse como si estuviera aislada del contexto. “No es un laboratorio”, afirmó. Desde su perspectiva, la institución educativa cumple un papel fundamental no solamente en la transmisión de conocimientos, sino también en la construcción de ciudadanía y pensamiento crítico.

“Además de enseñar a leer y escribir, hay que enseñar a leer el mundo en el que uno vive”, expresó Cogno. “Además de enseñar a leer y escribir, hay que enseñar a leer el mundo en el que uno vive”, expresó Cogno.

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Infraestructura y alimentación

Otro de los puntos centrales de su análisis fue el estado de los edificios escolares. Cogno aseguró que numerosas instituciones funcionan con problemas que afectan las condiciones básicas para enseñar y aprender: falta de agua, baños que no funcionan correctamente, dificultades en las instalaciones eléctricas y de gas, problemas de seguridad y presencia de plagas.

También señaló que existen establecimientos que comparten edificios y funcionan durante distintos turnos, una situación que, según explicó, limita los espacios disponibles para desarrollar actividades y garantizar condiciones adecuadas.

La alimentación escolar fue otro de los ejes planteados. Cogno recordó que Agmer reclama desde hace años un incremento de los recursos destinados a comedores, desayunos y meriendas, especialmente frente al deterioro de las condiciones económicas de muchas familias.

En este punto, defendió además la participación de productores y comerciantes entrerrianos en el abastecimiento de las escuelas. Cuestionó la contratación de empresas externas y sostuvo que el sistema podría favorecer a proveedores locales, como verdulerías, panaderías, productores de lácteos y otros comercios de la provincia.

La dirigente también puso en duda que un aumento del presupuesto destinado a los comedores garantice por sí solo una mejor alimentación. Para ella, es necesario contemplar dónde se preparan los alimentos, cómo se almacenan y qué condiciones sanitarias tienen las instituciones.

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La escuela pública resiste

A pesar de las dificultades, Cogno rechazó la idea de que la escuela pública haya dejado de funcionar. Recordó que muchas generaciones de argentinos pudieron construir sus proyectos personales y profesionales gracias a la educación pública y destacó especialmente el papel de las universidades y de los trabajadores formados en ese sistema.

Sin embargo, remarcó que todavía existen chicos y adolescentes que no concurren a la escuela y que el Estado debe garantizar las condiciones necesarias para que puedan hacerlo. En ese sentido, señaló que aprender resulta difícil cuando las necesidades básicas no están cubiertas.

Después de más de tres décadas vinculada a la docencia y a la actividad gremial, Cogno sostuvo que las demandas de los trabajadores continúan siendo similares: mejores salarios, edificios adecuados, alimentos de calidad y políticas educativas sostenidas.

Su mirada parte de una convicción: la escuela pública continúa siendo un espacio central para la sociedad, pero necesita que el Estado garantice las condiciones necesarias para cumplir con esa responsabilidad.