Los atletas entrerrianos fueron protagonistas en el Nacional U18 de Atletismo

Los atletas entrerrianos volvieron a dejar su huella en una competencia nacional. En Venado Tuerto, donde se desarrolló el 59° Campeonato Nacional U18, los representantes de la Federación Atlética de Entre Ríos (FADER) protagonizaron un fin de semana de resultados destacados, con ocho medallas y cuatro campeonatos nacionales.

La cosecha incluyó cuatro preseas doradas, dos plateadas y dos de bronce, con atletas provenientes de distintas escuelas y centros de formación de la provincia. Entre todos, hubo un nombre que se destacó especialmente: el de Felipe Bond, quien no solamente se quedó con el título de los 800 metros, sino que lo hizo estableciendo un nuevo récord del campeonato.

Felipe Bond hizo historia en el sur santafesino

El atleta de la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia cruzó la meta en 1 minuto, 52 segundos y 47 centésimas, una marca que le permitió subir a lo más alto del podio y superar el anterior récord de la competencia, que era de 1:54.44 y pertenecía a Pedro Emmert desde hacía siete años.

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Bond tuvo además un podio con presencia entrerriana por partida doble. El segundo lugar fue para Valentino Bonelli, de Chubut, con 1:54.67, mientras que Jonatan Pucheta, también de Concordia, completó el podio con un registro de 1:55.39.

El resultado adquiere todavía mayor valor porque Bond transita su primer año en la categoría U18. El concordiense viene mostrando condiciones sobresalientes para las pruebas de mediofondo y su actuación en Venado Tuerto confirmó el crecimiento que viene experimentando durante la temporada.

Este año, además, Bond ya había alcanzado la cima internacional. En los Juegos Suramericanos de la Juventud disputados en Panamá se consagró campeón de los 800 metros llanos. En aquella oportunidad registró 1:56.63 y aventajó al brasileño Max Alves Da Silva, ganador de la medalla de plata con 1:57.01, y al chileno Valentin Acuña Flores, tercero con 1:57.29.

El joven atleta estudia en el Bachillerato Humanista Moderno y desarrolla su preparación en la Escuela Municipal de Atletismo de Concordia, bajo las órdenes de Enrique Da Costa Leites.

Más oro para los atletas entrerrianos

Pero Bond no fue el único entrerriano que alcanzó el máximo escalón del podio. Manuel Kreiman también se consagró campeón nacional, en su caso en los 400 metros con vallas. El atleta de Villa Elisa registró 57.08 segundos, tiempo suficiente para quedarse con la medalla de oro. Detrás finalizaron el bonaerense David Clar, con 57.36, y el santafesino Alexander Doro Cristefer, con 58.23.

Kreiman, que trabaja bajo la preparación y el acompañamiento del profesor Ignacio Pignataro, también había tenido una temporada destacada a nivel local. En el Campeonato Provincial U18 disputado en Concordia se consagró campeón tanto en los 100 metros llanos como en los 400 metros con vallas.

La tercera medalla dorada para la delegación llegó en el salto con garrocha. Jean Paul Bernat, representante de la Escuela Municipal de Crespo, alcanzó una marca de 3,70 metros y se adueñó del título nacional. El podio lo completaron Fares Quevedo, de Córdoba, con 3,20 metros, y Gino Menegozzi, de Santa Fe, con 3,10.

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El salto en alto también tuvo protagonismo entrerriano. Felipe Rodríguez, de la Escuela Municipal de Hasenkamp, compartió la medalla de oro con el bonaerense Máximo Evis, luego de que ambos finalizaran la prueba con una marca de 1,89 metros. La actuación provincial se completó con Nicolás Bonnet, representante del Centro de Educación Física N°3 Profesor Hugo Mario La Nasa de Concepción del Uruguay, quien consiguió el tercer puesto con 1,83 metros.

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Otras medallas de los representantes panzaverde en el Nacional U18

A los cuatro campeonatos nacionales se sumaron dos subcampeonatos. Uno de ellos fue para Milagros Orcellet, de Villa Elisa, quien alcanzó los 11,02 metros en el salto triple. La entrerriana quedó detrás de la bonaerense Albertina Fitte, ganadora con 11,21, mientras que Renata Spagnuolo, también de Buenos Aires, completó el podio con 10,78.

Orcellet también venía de ser protagonista en una categoría superior. Esta temporada se consagró subcampeona Nacional U23 en Tigre, con una marca de 11,29 metros. En aquella competencia terminó detrás de la salteña María Victoria Maccio Lorenzo, quien registró 11,82.

La otra medalla de plata fue para Milagros Monte de Oca, del CEF N°3 de Concepción del Uruguay, en lanzamiento de jabalina. La entrerriana alcanzó los 35,46 metros y finalizó segunda. El título fue para la mendocina Luna Psarras, con 40,66 metros, mientras que Lola Zubeldía, de Buenos Aires, consiguió el bronce con 33,72.

El capítulo de las medallas entrerrianas se completó con dos terceros puestos. Uno quedó en manos de Jonatan Pucheta, que fue tercero en los 800 metros detrás de su compañero Bond y del chubutense Bonelli. El otro fue para Nicolás Bonnet, que se subió al podio en el salto en alto.

Así, el 59° Campeonato Nacional U18 dejó una cosecha de ocho medallas para Entre Ríos y confirmó el crecimiento de una camada que comienza a hacerse notar en el ámbito nacional. Cuatro títulos, dos subcampeonatos y dos terceros puestos reflejaron el presente de una provincia que volvió a competir de igual a igual en las principales pruebas de la categoría.

Y en medio de esa cosecha apareció un dato que trasciende cualquier medalla: con sus 1:52.47, Felipe Bond escribió su nombre en la historia del certamen. A los 800 metros les puso velocidad, al podio le puso presencia entrerriana y al campeonato le dejó un nuevo récord.