Francisco Álvarez, ex defensor de Patronato, es el principal apuntado por River Plate para reforzar la defensa. El Millonario ya inició contactos por su llegada.

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa.

El defensor de Argentinos Juniors es el principal apuntado por River Plate para sumar un zaguero antes del cierre del mercado de pases . El futbolista tuvo un paso por Patronato durante la temporada 2022-2023 y ahora podría dar el salto al Millonario.

River Plate volvió a moverse fuerte en el mercado de pases. Cuando parecía que el plantel estaba definido después de nueve incorporaciones durante este segundo semestre, la posible salida de Lucas Martínez Quarta obligó a la dirigencia a buscar nuevamente un defensor central.

River Plate puso los ojos en un ex Patronato y prepara una oferta millonaria

Con el libro de pases abierto hasta el 2 de septiembre, el nombre que tomó mayor fuerza en las últimas horas es el de Francisco Álvarez, actual jugador de Argentinos Juniors y futbolista surgido de San Martín de San Juan.

El defensor también tiene un vínculo con Entre Ríos, ya que durante la temporada 2022-2023 defendió la camiseta de Patronato. En el conjunto paranaense disputó 17 partidos y marcó un gol, en una etapa en la que el equipo tuvo participación en distintas competencias y dejó una marca en la carrera del zaguero.

Su paso por Patronato forma parte de una trayectoria que también incluyó a San Martín de San Juan, Talleres y Barracas Central, antes de llegar a Argentinos Juniors, donde logró consolidarse como uno de los defensores destacados del fútbol argentino.

El interés de River Plate por Álvarez no es nuevo, pero en los últimos días ganó fuerza debido a la incertidumbre alrededor de Martínez Quarta. Aunque Leonardo Ponzio, actual entrenador interino, manifestó su respaldo al defensor, el Millonario permanece atento a las propuestas que puedan llegar desde el exterior.

En ese escenario, Álvarez aparece como una de las principales alternativas para reforzar la última línea. River Plate ya mantuvo conversaciones con la dirigencia de Argentinos Juniors para conocer las condiciones de una posible transferencia y la operación podría resolverse por una cifra cercana a los cinco millones de dólares.

A los 26 años, el defensor atraviesa un buen momento futbolístico y reúne varias de las características que busca el cuerpo técnico para la defensa: es diestro, tiene buen juego aéreo, firmeza en el uno contra uno y capacidad para iniciar las jugadas desde el fondo.

Álvarez acumula 49 partidos con San Martín de San Juan y luego pasó por distintos clubes del fútbol argentino hasta convertirse en una pieza importante de Argentinos Juniors, donde ya superó el centenar de presentaciones.

Para el fútbol entrerriano, una eventual llegada a River Plate significaría otro importante salto en la carrera de un jugador que tuvo su paso por Patronato. El defensor podría pasar de vestir la camiseta del conjunto paranaense a jugar en uno de los clubes más importantes del país.

Mientras River Plate define qué ocurrirá con Martínez Quarta, la dirigencia trabaja contrarreloj para intentar cerrar una décima incorporación antes del cierre del mercado de pases. Entre los nombres que aparecieron sobre la mesa, el de Francisco Álvarez, con pasado reciente en Patronato, es actualmente uno de los que más fuerza tomó en Núñez.