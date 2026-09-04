Visa se convierte en nuevo sponsor oficial de River Plate hasta 2031.

Visa y River Plate sellaron un acuerdo hasta 2031, con beneficios exclusivos, hospitalidad, presencia de marca y tecnología para los hinchas.

Visa y River Plate sellaron una nueva alianza estratégica que se extenderá hasta 2031 y que convierte a la compañía de servicios de pago en uno de los sponsors oficiales del club. El acuerdo contempla una propuesta integral que combinará beneficios exclusivos para los hinchas, experiencias de hospitalidad, presencia de marca y nuevas herramientas tecnológicas.

La firma del convenio se realizó en el Estadio Monumental y contó con la presencia de Stefano Di Carlo, presidente de River Plate; Ignacio Villarroel, vicepresidente de la institución; y Gabriela Renaudo, Group Country Manager de Visa para Cono Sur.

Visa y River Plate sellaron una alianza estratégica hasta 2031

La alianza apunta a potenciar la experiencia de los hinchas dentro y fuera del estadio, con especial foco en la innovación y en la incorporación de tecnología aplicada a los medios de pago. De esta manera, Visa buscará acompañar al club en el desarrollo de nuevas soluciones que permitan optimizar las experiencias de los fanáticos.

Además de la presencia de la marca en distintos espacios vinculados a River Plate, el acuerdo incluirá beneficios exclusivos y propuestas de hospitalidad destinadas a generar nuevas experiencias para los seguidores del club.

Con vigencia hasta 2031, el vínculo entre Visa y River Plate proyecta una relación de largo plazo que combina el posicionamiento de ambas marcas con el desarrollo de soluciones tecnológicas y experiencias vinculadas al mundo del deporte y el entretenimiento.