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Dibu Martínez fue nominado al premio Yashin

La revista France Football incluyó a Emiliano Dibu Martínez en la nómina de mejores arqueros de la última temporada. Irá por su tercera estatuilla.

8 de septiembre 2026 · 10:06hs
Dibu Martínez

AFA

Dibu Martínez, entre los mejores arqueros del mundo de la temporada 2026.

Emiliano Dibu Martínez fue nominado por la revista France Football al Premio Yashin, que se le entrega al mejor arquero del mundo durante la última temporada. El argentino buscará su tercer galardón luego de ser premiado en 2023 y 2024.

El arquero del seleccionado argentino competirá con los españoles, Joan García, David Raya y Unai Simón, el marroquí Yassine Bounou, el belga Thibaut Courtois, el suizo Gregor Kobel, el senegalés Edouard Mendy, el ruso Matvey Safonov y el caboverdiano Vozinha.

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El Dibu fue nominado a este premio por lo hecho durante la última temporada en el Aston Villa de Inglaterra, donde fue una pieza en la conquista de la UEFA Europa League, y en el Mundial 2026 con la Selección argentina, donde tuvo una discreta actuación (recibió ocho goles) aunque brilló en la final ante España con grandes atajadas.

Dibu Martínez, por su tercer premio Yashin

Martínez, que en el último mercado de pases fue comprado por el Chelsea de Inglaterra, ya ganó este premio en dos ocasiones. La primera de ellas fue en el 2023 por lo hecho principalmente en el Mundial de Qatar, donde fue clave en prácticamente todas las instancias.

Dibu Martínez ganó el Premio Lev Yashin en 2023 y 2024.

Dibu Martínez ganó el Premio Lev Yashin en 2023 y 2024.

Un año después, en el 2024, volvió a ser reconocido como el mejor arquero del mundo, luego de su gran Copa América en la que recibió un solo gol.

Dibu Martínez Premio Yashín arquero
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