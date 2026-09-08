Platense se presenta en el Maracaná para seguir haciendo historia

Desde las 19, Fluminense recibirá a Platense, por la ida de los cuartos de final del certamen más importante del continente.

Platense visitará a Fluminense, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de continuar con su sueño en el torneo de clubes más importante de América. El partido, que está programado para las 19, se jugará en el Estadio de Maracaná y se podrá ver por Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium.

El árbitro designado fue el uruguayo Andrés Matonte, mientras que en el VAR estará su compatriota Andrés Cunha.

El Calamar llega a este encuentro con la ilusión al máximo, en la que es la primera participación en esta competición. En la fase de grupos, avanzó en la segunda posición, solo por debajo de Corinthians y dejando en el camino a Peñarol e Independiente Santa Fe. En los octavos de final, derrotaron por penales 7-6 a Coquimbo Unido, tras el 1-1 global.

Fluminense, por su parte, clasificó y superó la primera ronda de manera milagrosa, al finalizar segundo en el Grupo C con solo ocho puntos. Por otra parte, en los octavos de final dejó en el camino, también por penales, a Independiente Rivadavia de Mendoza.

Formaciones para Fluminense y Platense

Fluminense: Fábio; Rene, Thiago Silva, Ignácio, Guga; Matheus Martinelli, Hércules; Yeferson Soteldo, Ganso, Kevin Serna; Hulk. DT: Marcao.

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Kevin Retamar. DT: Martín Palermo.

Hora y TV: 19 (Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium)

Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

Estadio: Maracaná.