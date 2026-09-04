Uno Entre Rios | Ovación | Platense

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

Por la octava fecha, Platense y Deportivo Riestra empataron 1 a 1 en un discreto encuentro en la cancha del Calamar.

4 de septiembre 2026 · 21:30hs
Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos.

Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos.

A la espera de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Platense empató 1-1 ante Deportivo Riestra por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El Calamar abrió el marcador de la mano de Gonzalo Lencina, que con un cabezazo inmejorable marcó su primer gol en la institución.

Sin embargo, cuando poco sucedía en el partido, Alexander Díaz madrugó a toda la defensa local, colocó su remate al poste izquierdo de Juan Pablo Cozzani y selló el resultado definitivo.

Belgrano, el campeón vigente del fútbol argentino, recibirá a Huracán por el Torneo Clausura.

Comienza la octava fecha del Torneo Clausura

Héctor David Martínez rompió el cero a los 30 minutos de la segunda etapa para Defensa.

Defensa le cortó el invicto al Platense de Palermo

Ahora, Platense viajará a Brasil para enfrentarse a Fluminense este martes desde las 19 en el Maracaná por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Deportivo Riestra se medirá el miércoles en idéntico horario a Banfield en Temperley por los cuartos de la Copa Argentina.

Platense Deportivo Riestra Torneo Clausura Fútbol
Noticias relacionadas
Belgrano y Huracán no se sacaron ventajas.

Belgrano y Huracán empataron en Córdoba

Sarmiento ante un torneo.

Sarmiento le ganó a Estudiantes (RC) y quedó segundo en la Zona B

El argentino buscará meterse dentro de los 10 de adelante en la clasificación. (Foto Gentileza Juan Iribarren)

Franco Colapinto quedó 11° en los ensayos de Monza

Sólo falta la firma para que Marcelo Gallardo asuma como DT de Ecuador.

Marcelo Gallardo será el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador

Ver comentarios

Lo último

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Ultimo Momento
La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia concedió una medida cautelar a Chiqui Tapia contra Jony Viale

La Justicia concedió una medida cautelar a "Chiqui" Tapia contra Jony Viale

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

Policiales
La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

La Justicia ordenó la detención de Sergio Urribarri, Juan Pablo Aguilera y Pedro Báez

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Acceso a Piedras Blancas: automóvil despistó y chocó contra una vivienda

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Homicidio en Paraná XIV: revelan que el arquitecto Bassi fue torturado hasta la muerte

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Un camión chocó contra la cabecera de un puente en Villa Elisa

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Detuvieron a dos hombres por el incendio de un contenedor que terminó destruyendo un auto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

Trenes: el Gobierno nacional prepara la provincialización del ramal Paraná-La Picada

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

OSER ampliará el horario de atención en la sede de Gualeguay

La Justicia llegó 13 años después, manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

"La Justicia llegó 13 años después", manifestaron desde la UCR tras la condena a Urribarri

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Procesaron a cuatro exintegrantes del Regimiento Concordia por delitos de lesa humanidad

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Túnel Subfluvial: se realizó el mantenimiento de los desagües

Dejanos tu comentario