Platense y Deportivo Riestra igualaron en Vicente López Por la octava fecha, Platense y Deportivo Riestra empataron 1 a 1 en un discreto encuentro en la cancha del Calamar. 4 de septiembre 2026 · 21:30hs

Platense y Deportivo Riestra repartieron puntos.

A la espera de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Platense empató 1-1 ante Deportivo Riestra por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El Calamar abrió el marcador de la mano de Gonzalo Lencina, que con un cabezazo inmejorable marcó su primer gol en la institución.

Sin embargo, cuando poco sucedía en el partido, Alexander Díaz madrugó a toda la defensa local, colocó su remate al poste izquierdo de Juan Pablo Cozzani y selló el resultado definitivo.

Comienza la octava fecha del Torneo Clausura Defensa le cortó el invicto al Platense de Palermo

Ahora, Platense viajará a Brasil para enfrentarse a Fluminense este martes desde las 19 en el Maracaná por el cruce de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, mientras que Deportivo Riestra se medirá el miércoles en idéntico horario a Banfield en Temperley por los cuartos de la Copa Argentina.