El Bicho de La Paternal igualó 0 a 0 con Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia y llegó a 17 unidades. En la Anual tiene 46 puntos.

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors igualó 0-0 con Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia en el cierre de la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene como líder de la Zona B con 17 unidades. Además, con el punto obtenido llegó a la primera posición de la Tabla Anual con 46 puntos.

Hubo pocas emociones en el primer tiempo. Hernán López Muñoz buscó ser el generador del juego del Bicho y avisó con un remate del volante ofensivo que pasó cerca. Luego un tiro de Kevin Coronel exigió a Marcelo Miño, arquero del Guapo que tuvo que salir a demostrar sus dotes.

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa

El local respondió con un tiro chanfleado de Tomás Porra, quien luego tuvo otra chance más peligrosa en la que Brayan Cortés le ahogó el grito tras una gran reacción del arquero chileno que evitó el grito de gol para los que se habían acercado al estadio Claudio Fabián Tapia.

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

El complemento de una noche fría en casa del Guapo tampoco aportó mucho. Vicente Taborda tuvo una clara en el final que hubiese significado el triunfo para el Guapo con un remate cruzado que pasó cerca ante la atenta mirada de Brayan Cortés, que no llegaba al remate.

Con este empate Argentinos Juniors se mantiene como líder de la Zona B y también de la Tabla Anual. Barracas Central, en tanto, desaprovechó la chance de meterse en zona de playoff y quedó con 21 unidades en el puesto 9.

En la próxima fecha Argentinos Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, el domingo desde las 17.00. Mientras que Barracas Central visitará a Banfield, el lunes a partir de las 19.00.