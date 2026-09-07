Uno Entre Rios | Ovación | Argentinos Juniors

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

El Bicho de La Paternal igualó 0 a 0 con Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia y llegó a 17 unidades. En la Anual tiene 46 puntos.

7 de septiembre 2026 · 21:51hs
Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors igualó 0-0 con Barracas Central en el estadio Claudio Fabián Tapia en el cierre de la octava fecha del Torneo Clausura y se mantiene como líder de la Zona B con 17 unidades. Además, con el punto obtenido llegó a la primera posición de la Tabla Anual con 46 puntos.

Hubo pocas emociones en el primer tiempo. Hernán López Muñoz buscó ser el generador del juego del Bicho y avisó con un remate del volante ofensivo que pasó cerca. Luego un tiro de Kevin Coronel exigió a Marcelo Miño, arquero del Guapo que tuvo que salir a demostrar sus dotes.

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa.

Un ex Patronato está en la mira de River Plate para reforzar la defensa

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender.

Nueva Chicago ganó y Patronato quedó más apretado en la pelea por no descender

El local respondió con un tiro chanfleado de Tomás Porra, quien luego tuvo otra chance más peligrosa en la que Brayan Cortés le ahogó el grito tras una gran reacción del arquero chileno que evitó el grito de gol para los que se habían acercado al estadio Claudio Fabián Tapia.

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

El complemento de una noche fría en casa del Guapo tampoco aportó mucho. Vicente Taborda tuvo una clara en el final que hubiese significado el triunfo para el Guapo con un remate cruzado que pasó cerca ante la atenta mirada de Brayan Cortés, que no llegaba al remate.

Con este empate Argentinos Juniors se mantiene como líder de la Zona B y también de la Tabla Anual. Barracas Central, en tanto, desaprovechó la chance de meterse en zona de playoff y quedó con 21 unidades en el puesto 9.

En la próxima fecha Argentinos Juniors recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata, el domingo desde las 17.00. Mientras que Barracas Central visitará a Banfield, el lunes a partir de las 19.00.

Argentinos Juniors Barracas Central Claudio Tapia líder
Noticias relacionadas
Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado.

Los convocados de Boca para recibir a San Pablo: con Leandro Paredes, pero sin Milton Delgado

El Gallego Insúa tendrá su tercer ciclo dirigiendo a San Lorenzo.

San Lorenzo oficializó el regreso de Rubén Darío Insúa

El principal sospechoso del asesinato de Federico Aramburu confesó el crimen

El principal sospechoso del asesinato de Federico Aramburu confesó el crimen

Se viene un nuevo certamen de la Liga Paranaense de Fútbol. 

La Liga Paranaense dio a conocer las zonas de la Supercopa de la Liga

Ver comentarios

Lo último

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Ultimo Momento
Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Toma cuerpo la agenda que tendrá el Papa León XIV en la Argentina

Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

La Feria en tu Barrio llega esta semana a tres puntos de Paraná

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Argentinos Juniors empató y alcanzó la cima en su grupo y en la Tabla Anual

Policiales
Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concordia: las llamas consumieron una vivienda de madera y chapas en Villa Adela

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Concepción del Uruguay: comienza el juicio por jurados contra Éric Stegeman

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Reiterados hechos de robo y faena clandestina de animales en cercanías de Bovril

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Vuelco en la Ruta 37, en General Campos

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Trabajador avícola seguirá preso acusado de narcotráfico

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Manuel Troncoso: Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes

Manuel Troncoso: "Soy partidario de las PASO, pero no para resolver problemas de los dirigentes"

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Maíz: un estudio del INTA Paraná aporta datos para reducir las pérdidas de nitrógeno

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Estudiantes de La Paz presentan un robot con inteligencia artificial para detectar plantas enfermas

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Más de 100 emprendedores completaron la formación de Diseña Paraná y sumaron herramientas para crecer

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

Incendios en el Delta: advierten por el daño irreversible en la flora y fauna

Dejanos tu comentario