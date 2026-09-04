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Comienza la octava fecha del Torneo Clausura

Estudiantes de Río Cuarto-Sarmiento de Junín, Belgrano-Huracán y Platense-Deportivo Riestra serán los partidos del viernes por el Torneo Clausura.

4 de septiembre 2026 · 10:08hs
Belgrano

Belgrano, el campeón vigente del fútbol argentino, recibirá a Huracán por el Torneo Clausura.

La octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) se pondrá en marcha esta tarde, en una jornada que contará con tres partidos. El primero de estos encuentros, que está programado para las 16.45, será aquel en el que Estudiantes de Río Cuarto reciba a Sarmiento de Junín en el Estadio Ciudad de Río Cuarto.

El árbitro de este compromiso será Bryan Ferreyra y la televisación estará a cargo de ESPN Premium.

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En su segundo ciclo como DT de San Lorenzo, Gorosito sumó dos victorias, un empate y cuatro derrotas en el Clausura. Además quedó eliminado de la Copa Argentina.

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El equipo cordobés llega a este enfrentamiento en una situación límite, ya que tiene solo seis puntos y marcha penúltimo en la tabla anual y último en los promedios, por lo que ya no tiene margen de error si quiere mantener la categoría.

Para el León del Imperio es indispensable sumar de a tres, más en su casa si quiere soñar con una épica remontada que le permita evitar el descenso.

El Verde, por su parte, viene de sufrir una goleada 4-1 ante Unión de Santa Fe, aunque de todas maneras tuvo un buen arranque de torneo y se ubica tercero en la Zona B con 12 unidades.

Más tarde, a las 19, será el turno del vigente campeón del fútbol argentino, Belgrano de Córdoba, que recibirá a Huracán. Luis Lobo Medina impartirá justicia en este partido que podrá verse por ESPN Premium.

Si bien el Pirata está quinto en la Zona B con 11 unidades, un paso en falso lo dejaría fuera de los puestos de clasificación. A su vez, el Globo tiene nueve puntos y busca un triunfo que le permita meterse entre los ocho mejores.

El otro partido del día también se llevará a cabo a las 19 y tendrá como protagonistas a Platense y a Deportivo Riestra, dos equipos que están muy cerca de los puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A. El juez principal será Álvaro Carranza y el partido podrá verse por TNT Sports.

Torneo Clausura Estudiantes de Río Cuarto Belgrano Platense
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