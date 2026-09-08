Horóscopo del martes 8 de septiembre de 2026

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 8 septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

Este es el Horóscopo correspondiente al martes 8 de septiembre de 2026. Signo por signo lo que deparan los astros en el zodíaco.

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Horóscopo del domingo 6 de septiembre de 2026

Horóscopo del lunes 7 de septiembre de 2026

Buena sintonía con su pareja. Podría ganar dinero con algún negocio rápido y fácil. Su intuición será muy valorada por sus superiores. Preocupado por su silueta aprenderá a alimentarse.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Abandone ese papel protector con su pareja. Procure mantener su tendencia al ahorro. En el trabajo, va a cosechar un éxito sin precedentes. Dedique el tiempo libre que tiene a cuidar su salud.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Aproveche el apoyo de los astros para conocer gente. El bache económico forma parte del pasado. Le van a proponer una nueva actividad laboral. Dispone de mucha energía.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su amor no será correspondido; olvídese de esa relación. Compre eso que tanto le apetece desde hace tiempo. Perspectivas laborales esperanzadoras. Período de completo equilibrio psicofísico.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Necesita bastante más intimidad con su pareja. En sus inversiones tiene que actuar con inteligencia. Cambios profesionales y movimientos inesperados. La vida desordenada puede acarrearle molestias.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ánimo totalmente conquistador. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Le faltará concentración en su trabajo. La Luna le ayudará a ver la vida de una forma más serena.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sus celos deben ser controlados. Puede permitirse renovar parte de su vestuario. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Contra el insomnio, levántese y lea hasta que vuelva el sueño.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

La felicidad será insuperable para quienes tienen pareja. Hoy un familiar le descabalará su presupuesto. Acontecimientos sorprendentemente positivos en el trabajo. Descanse más.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

El panorama amoroso se presenta tranquilo. Buen momento para las inversiones. En el trabajo, los demás le ofrecerán colaboración. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

La vida social cobrará un gran protagonismo. No derroche su dinero, pero tampoco sea tan tacaño. Tenga un poco de calma en el ámbito laboral. Si está algo nervioso haga un poco de deporte.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Está en un momento ideal para seducir. Cuenta con más dinero del que necesita, sea solidario. Para evitar problemas, sea más diplomático en su trabajo. Momento físico óptimo.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Su romanticismo estará a flor de piel. Mal momento para hacer préstamos. En el trabajo, bien, incluso si decide nuevos rumbos. Si tiene alergia, no olvide su medicación.