Defensa le cortó el invicto al Platense de Palermo

Defensa abrió el marcador de la mano de Héctor David Martínez, venció 1-0 al Calamar y, ahora, se ubica en la segunda posición de su grupo.

Héctor David Martínez rompió el cero a los 30 minutos de la segunda etapa para Defensa.

En Florencio Varela, Defensa y Justicia superó 1-0 a Platense y es segundo en la Zona A del Torneo Clausura luego de siete fechas disputadas.

En el comienzo el Halcón fue más y tuvo ocasiones para abrir el marcador. El primer aviso fue con un centro de Juan Gutiérrez que conectó David Barbona y su tiro pasó cerca. Luego Leandro Fernández ganó de cabeza tras un tiro de esquina, aunque la pelota pegó en el palo.

Promediando la primera mitad el Calamar recuperó la pelota y se arrimó. En Guido Mainero desbordó por la derecha, mandó un buen centro, se la encontró Nicolás López y la pelota se fue por arriba del travesaño.

En el segundo tiempo Platense estuvo cerca con una Juan Carlos Gauto que exigió a Matías Borgogno. Pero el trámite fue de ida y vuelta y el local mostró sus cartas con las salidas rápidas.

Aunque de pelota parada se rompió el cero luego de un tiro libre desde la izquierda de Barbona, Juan Ignacio Saborido que perdió la marca de David Martínez, quien apareció solo para poner en ventaja a Defensa.

El equipo conducido por Julio Vaccari ganó en confianza y Juan Gutiérrez tuvo el segundo con un remate exigido, pero Borgogno le ahogó el grito. El juez Juan Pablo Loustau recibió el llamado del VAR para analizar un posible penal del arquero, aunque el juez mantuvo su decisión.

En el tiempo extendido Pablo Ferreira recibió fue expulsado por aplaudir al árbitro Loustau. Los jugadores del Calamar se mostraron molestos por haber ido a ver el VAR en la jugada que revisó por el supuesto penal.

Con esta victoria, Defensa y Justicia es segundo en la Zona A con 14 puntos a solo uno del líder, Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Mientras que Platense es décimo con 8 unidades.

Lo que sigue para Defensa y Platense

En la próxima fecha Platense recibirá a Deportivo Riestra este viernes desde las 19.00. En tanto que Defensa y Justicia visitará a Lanús, el domingo a partir de las 17.00.