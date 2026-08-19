Platense venció por penales a Coquimbo y avanzó a los cuartos de final de la Copa Libertadores

Platense venció este miércoles por la noche 7-6 en los penales a Coquimbo en Chile tras igualar 1-1 en los 180 minutos y obtuvo una histórica clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. En esa instancia se medirá a Fluminense, que eliminó desde la misma vía a Independiente Rivadavia en Mendoza.

En el primer tiempo quedó en claro que los dos equipos tenían una mochila de muchos kilos en la espalda cargada de responsabilidades y obligaciones. El equipo chileno, que solo había jugado la Libertadores en 1992 y tiene como máximo hito las semifinales de la Sudamericana 2020, se cruzó a un Calamar debutante en copas internacionales en 121 años de vida. Bajo este contexto, las imprecisiones en los últimos metros estuvieron a la orden del día y ambos elencos se diluyeron al momento de pisar las áreas en la media hora inicial.

Coquimbo exhibió muchos nervios al comienzo en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, pero se soltó con el paso de los minutos, a pesar de perder a una de sus figuras promediando el acto de apertura: Lucas Pratto salió con una molestia y Nicolás Johansen lo reemplazó. En contraposición, a Platense le costó afrontar el peso del encuentro con muchos errores en la administración del juego.

En este sentido, el arquero Diego Sánchez no tuvo intervenciones de relieve en gran parte de la etapa, mientras que Juan Pablo Cozzani sostuvo a sus compañeros con mucha seguridad bajo los palos. A partir del último cuarto de hora, su presencia se magnificó porque contuvo un disparo a distancia de Salvador Cordero y le tapó un mano a mano al ex Boca, Guido Vadalá, quien había anotado el empate durante el cruce de ida tras el tanto inicial de Luciano Giménez.

A pesar de este mal arranque, el fútbol le entregó una oportunidad de oro al conjunto de Martín Palermo, que no la supo aprovechar. Sánchez perdió la pelota fuera de su área con Giménez, quien se desmarcó de Manuel Fernández y le extendió un pase a Nicolás Retamar, pero el delantero no pudo controlar la pelota de frente al arco y la jugada se terminó con un bloqueo defensivo a falta de cinco minutos para cumplir el tiempo reglamentario. Sobre el final, Platense siguió su mejoría con un remate a distancia de Martín Barrios despejado por el arquero contrario.

Luego del entretiempo, los dos equipos regresaron a la cancha y los detalles comenzaron a ser la llave para destrabar la igualdad. Coquimbo falló un contraataque con tres jugadores propios ante dos adversarios y, los 59′, la respuesta de Platense llegó a través de una pelota parada: un cabezazo de Víctor Cuesta, que tenía destino de gol, fue desviado por Francisco Salinas y el balón se fue al tiro de esquina.

La falta de precisión del equipo de Palermo llevó al entrenador a decidir los ingresos de Juan Gauto y Franco Zapiola como sus primeros cambios para llevarse la historia en Chile. Cabe recordar que este fue el cuarto encuentro del Titán en su segundo ciclo en la entidad, luego de sustituir al entrenador Walter Zunino.

Las entradas de Gauto y Zapiola se sumaron a las de Nicolás López y Mateo Mendía en el tramo decisivo y el Calamar lo fue a buscar para evitar los penales frente a un rival que se replegó más de la cuenta con la intención de llegar a los penales, instancia en la que su arquero Diego Sánchez ya demostró su jerarquía porque en la ida le tapó una ejecución a Guido Mainero con el resultado 1-0 en favor del elenco argentino.

En medio de este escenario, los de Vicente López acariciaron la clasificación a los 88 minutos porque el Diente López aprovechó un pase atrás del defensor Elvis Hernández para quedar mano a mano contra Sánchez, pero su disparo de primera fue rechazado por el travesaño. Los cinco minutos de adición no desempataron el trámite y todo siguió en los penales.

Platense ganó desde los 12 pasos

En los tiros desde los doce pasos, la definición estuvo marcada por ejecuciones ajustadas a los palos y resoluciones potentes para evitar darle chance a los arqueros, que incluso anotaron sus penales con resoluciones a los ángulos hasta que llegó el séptimo turno de la tanda: Martín Barrios convirtió el suyo, y Juan Pablo Cozzani fue el héroe de la jornada para detener el disparo de Salvador Cordero y darle el boleto a los cuartos de final a Platense.