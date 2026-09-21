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En Mataderos, Patronato jugará otra final por la permanencia

Patronato visita a Nueva Chicago desde las 19 con la obligación de ganar para escaparse del fondo. El árbitro principal será Fabrizio Llobet.

21 de septiembre 2026 · 10:59hs
Patronato visita a Nueva Chicago en Mataderos.

Prensa Patronato.

Patronato visita a Nueva Chicago en Mataderos.

Patronato afrontará este lunes una nueva final en su lucha por permanecer en la Primera Nacional. Desde las 19, el Rojinegro visitará a Nueva Chicago en el estadio República de Mataderos, por la 30ª fecha de la Zona B, en un partido que ganó todavía más importancia luego del triunfo de Chacarita, que venció 3-0 a Quilmes y alcanzó al Santo con 30 puntos.

El partido tendrá como árbitro a Fabrizio Llobet, quien estará acompañado por Iván Núñez y Marcos Horticoulou como asistentes. Iñaki Iparraguirre será el cuarto árbitro.

La situación económica que obligó a una promesa de Patronato a dejar el club.

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Chacarita es rival directo de Patronato en la pelea por la permanencia. 

Chacarita recibirá a Patronato a puertas cerradas

El equipo dirigido por Marcelo Fuentes llega a la jornada ocupando el último puesto que permite evitar el descenso. Patronato y Chacarita tienen la misma cantidad de unidades, pero el conjunto paranaense se mantiene por encima gracias a una mejor diferencia de gol.

El panorama para el Rojinegro no es sencillo. Fuentes deberá afrontar el compromiso con diez bajas entre lesiones y suspensiones. Santiago Piccioni no podrá jugar por acumulación de amarillas, mientras que Brandon Cortés, Diego Díaz, Gabriel Díaz, Hernán Rivero, Alejo Miro, Federico Bravo, Francisco Lencinas, Luciano Pacco y Franco Soldano completan la lista de ausentes por distintos motivos físicos y procesos de recuperación.

La buena noticia para el cuerpo técnico pasa justamente por Soldano, quien se recupera de un desgarro y tiene posibilidades de regresar. Su presencia podría modificar el esquema ofensivo, ya sea como acompañante de Renzo Reynaga o como única referencia. En defensa, Fernando Moreyra y Fernando Evangelista aparecen como alternativas para cubrir el lugar de Piccioni.

Del otro lado estará Nueva Chicago, rival directo que suma 32 puntos y se encuentra apenas dos unidades por encima de Patronato. El Torito llega golpeado: ganó solamente dos de sus últimos siete partidos y perdió los otros cinco.

Probable formación de Patronato

Alan Sosa, Fernando Evangelista, Franco Meritello, Fernando Moreyra, Maximiliano Rueda, Augusto Picco, Valentín Pereyra, Juan Barinaga, Alejo Miró, Juan Salas y Renzo Reynaga o Franco Soldano. DT: Marcelo Fuentes.

Probable formación de Nueva Chicago

Facundo Masuero; Diego Arroyo, Gonzalo Paz, Dylan Gissi, Bruno Palazzo, Tomas Rodriguez, Enzo Roldán, Lucas Ambrogio, Evelio Cardozo, Matías Bergara y Mauro Pérez. DT: Gastón Lotito

Patronato Nueva Chicago final Permanencia
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