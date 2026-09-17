Chacarita recibirá a Patronato a puertas cerradas

Como consecuencia de graves altercados tras el partido ante Atlanta, Chacarita disputará dos encuentros sin público, incluyendo el choque contra Patronato.

Chacarita es rival directo de Patronato en la pelea por la permanencia.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) sancionó a Chacarita con dos partidos como local a puertas cerradas, como consecuencia de los graves incidentes registrados después del encuentro ante Atlanta disputado en el estadio del Funebrero. Uno de los compromisos que deberá afrontar sin público será ante Patronato.

La medida contempla, en principio, los próximos dos encuentros que Chacarita dispute en condición de local: ante Quilmes y frente al Rojinegro, dos compromisos de enorme importancia en la pelea por la permanencia en la Primera Nacional. Una vez cumplidos esos dos partidos sin público, Aprevide realizará una nueva evaluación. A partir de ese análisis, el organismo de seguridad determinará si levanta la sanción o si decide extenderla.

Fabrizio Llobet, el árbitro de otra final por la permanencia para Patronato

La resolución también establece restricciones para cuando los hinchas puedan regresar al estadio. Por tiempo indeterminado estará prohibido el ingreso de instrumentos musicales, banderas de cualquier tipo y tamaño y cualquier otro elemento que requiera autorización previa. La medida continuará vigente hasta que Aprevide disponga expresamente su levantamiento.

Los motivos de la sanción a Chacarita

La decisión del organismo de seguridad se originó a partir de un informe elaborado por la Comisaría San Martín 6ª de Villa Maipú, que detalló los graves altercados ocurridos en las inmediaciones del estadio y en distintos puntos de la zona de influencia una vez finalizado el encuentro frente a Atlanta.

A raíz de esos hechos se inició una investigación penal, caratulada preventivamente como “Resistencia a la autoridad y lesiones”, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 del Departamento Judicial de San Martín.

Según el informe institucional citado por Aprevide, los incidentes comenzaron cuando integrantes de la facción de la barra denominada Los Pibes de Chacarita permanecían reunidos en la zona de Pueyrredón y Zapata, lugar habitual de concentración del grupo. Allí se habría presentado un numeroso grupo identificado como La Famosa Banda de San Martín, lo que desencadenó un enfrentamiento entre ambos sectores.

Chacarita - Patronato se jugará a puertas cerradas.

De acuerdo con la resolución, durante la pelea se habrían utilizado palos, piedras y otros elementos contundentes. La confrontación se trasladó por calle Zapata, continuó por Matheu y Gutiérrez y llegó hasta las inmediaciones del sector conocido como El Conventillo.

En ese lugar la situación habría escalado todavía más, con la utilización de armas de fuego. La intervención policial permitió la aprehensión de 17 personas y el secuestro de distintos vehículos que presuntamente estarían vinculados con los participantes. Al menos uno de los involucrados sufrió una herida de arma de fuego y debió recibir asistencia médica.

Aprevide indicó que los episodios podrían estar relacionados con una disputa previa entre ambas facciones por el predominio dentro de la barra, los espacios de reunión y distintos sectores vinculados con la tribuna.

La investigación continuará con el objetivo de identificar a todos los participantes, establecer las responsabilidades individuales, determinar quiénes promovieron o coordinaron el desplazamiento de los grupos e identificar a los autores de los disparos.

A partir de los resultados de esa investigación, Aprevide podrá disponer nuevas prohibiciones administrativas de concurrencia a los estadios.

Patronato, un duelo directo por la permanencia en Primera Nacional

La sanción llega en un momento especialmente sensible para Chacarita y también para Patronato. Ambos equipos están involucrados directamente en la pelea por conservar su lugar en la próxima temporada de la Primera Nacional.

El Funebrero suma 27 puntos y se encuentra actualmente en zona de descenso, mientras que el Rojinegro acumula 30 unidades y se ubica un escalón por encima.

Por eso, el encuentro que ambos protagonizarán en San Martín tendrá un valor especial. Chacarita no podrá contar con el respaldo de su público y Patronato deberá afrontar un partido que puede resultar determinante en la lucha por la permanencia.

Será, en definitiva, un duelo entre dos equipos que necesitan sumar para alejarse de la zona roja y asegurar su continuidad en la segunda categoría del fútbol argentino