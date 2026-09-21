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River vuelve a las reuniones del Comité Ejecutivo de AFA

La dirigencia de River plantea seis cambios vinculados con los torneos, el calendario, el arbitraje, la transparencia y los ingresos, entre otros.

21 de septiembre 2026 · 21:43hs
El presidente de la AFA

El presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y el titular de River, Stefano Di Carlo.

River presentó ante el Comité Ejecutivo de la AFA un documento con seis propuestas para modificar distintos aspectos del funcionamiento del fútbol argentino. Los planteos abarcan desde el formato de las competencias y el calendario hasta el arbitraje, los procedimientos institucionales y la generación de ingresos, entre otros.

El documento presenta un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que, según la dirigencia de River, "comprometen hoy a la competencia".

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River había dejado de participar de las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA el 5 de marzo de 2026, cuando comunicó que se apartaría de esos encuentros hasta que se modificaran los mecanismos de funcionamiento del organismo.

Los cambios propuestos por River

Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre.

Reordenar el calendario de competencias y las fechas de los mercados de pases.

Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información.

Revisar los roles de quienes actualmente conducen el arbitraje argentino y establecer criterios objetivos para las designaciones. También propone evaluar a los árbitros según su rendimiento y crear un comité independiente que audite las designaciones.

Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos.

Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales.

River AFA comité Stefano Di Carlo
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