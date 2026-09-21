Independiente Rivadavia le ganó a Barracas y es líder de la tabla anual

Gracias al gol de José Florentín en el inicio del encuentro, Independiente Rivadavia a se impuso 1-0 ante el Guapo en el estadio Claudio Fabián Tapia.

Independiente Rivadavia le ganó 1-0 a Barracas Central este lunes en el estadio Claudio Fabián Tapia por la décima fecha del Torneo Clausura. En el inicio del encuentro, José Florentín, de cabeza, marcó el gol que le dio el triunfo a los dirigidos por Alfredo Berti, que lideran en soledad la tabla anual.