Los Pumas 7's se consagraron campeones en los Juegos Suramericanos

El equipo de Los Pumas 7's derrotó 17-7 a Chile en la final disputada en Rosario y se quedó con la medalla de oro en Santa Fe 2026.

La Selección Argentina masculina de rugby seven cerró su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una consagración. Los Pumas 7’s vencieron 17-7 a Chile en la final disputada en el Hipódromo Óvalo de Rosario y se quedaron con la medalla de oro, luego de una actuación sólida que les permitió dominar el encuentro decisivo.

El conjunto albiceleste construyó su victoria a partir de un buen primer tiempo, en el que logró marcar diferencias y se retiró al descanso con una ventaja de 12-7. En el complemento, Argentina volvió a apoyar un try, mantuvo a su rival sin puntos y aseguró el título suramericano.

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La conquista representó un nuevo logro para el rugby argentino, que alcanzó la cima del podio masculino en una jornada de definiciones que tuvo a Rosario como escenario de la competencia.

Los Pumas 7's tomó la iniciativa y sostuvo la ventaja

Los Pumas 7’s comenzaron la final con la intención de imponer condiciones ante un seleccionado chileno que buscaba quedarse con la medalla dorada. Argentina logró traducir su dominio en puntos y llegó al entretiempo con una diferencia de cinco unidades: 12-7.

La producción ofensiva del equipo nacional estuvo marcada por los tries de Juan Batac y Santino Zangara, mientras que Santiago Vera aportó una conversión. Chile, por su parte, encontró su única conquista en la primera mitad, a través de Gonzalo Lara, y Sebastián Bianchi sumó la conversión para dejar el marcador en siete puntos.

Con el resultado abierto al finalizar el primer tiempo, Argentina afrontó la segunda parte con el objetivo de mantener la intensidad y evitar la reacción del conjunto trasandino.

En la segunda mitad, el seleccionado argentino volvió a llegar al ingoal rival y amplió la diferencia. Marcos Moneta fue el autor del tercer try albiceleste, que permitió establecer el 17-7 definitivo.

Chile no logró sumar puntos durante el complemento y Argentina sostuvo el control del partido hasta el cierre. La defensa nacional respondió ante los intentos del rival y el equipo pudo celebrar el campeonato con una diferencia de diez unidades.

La final terminó con tres tries argentinos y una conversión en el marcador. Chile, en tanto, apoyó una vez y convirtió su única oportunidad.

El encuentro comenzó a las 20.12 y tuvo además una tarjeta amarilla para el seleccionado chileno. Argentina no registró amonestaciones ni expulsiones durante la definición.

El podio del rugby seven masculino

Con el triunfo ante Chile, Argentina obtuvo la medalla de oro de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El seleccionado trasandino se quedó con la plata, mientras que Uruguay completó el podio después de vencer 22-0 a Colombia en el partido por el tercer puesto.

La clasificación final quedó conformada de la siguiente manera:

Medalla de oro: Argentina.

Medalla de plata: Chile.

Medalla de bronce: Uruguay.

Cuarto puesto: Colombia.

El resultado del encuentro decisivo confirmó el buen cierre del seleccionado nacional, que logró superar a Chile en una final definida por su efectividad ofensiva y la solidez mostrada en el segundo tiempo.

Una nueva conquista para Los Pumas 7’s

La medalla dorada obtenida en Rosario le permitió a Los Pumas 7’s cerrar su participación en los Juegos Suramericanos con el título masculino. Juan Batac, Santino Zangara y Marcos Moneta fueron los autores de los tries argentinos, mientras que Santiago Vera sumó la conversión.

Con una victoria por 17-7, Argentina se instaló en lo más alto del rugby seven masculino y celebró una conquista que se suma al recorrido del seleccionado nacional en las competencias internacionales