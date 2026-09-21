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Los juveniles de Patronato que buscarán su bautismo ante Nueva Chicago

El DT de Patronato Marcelo Fuentes incluyó a los juveniles Agustín Berta y Martín Brugevin en la lista de convocados para el partido ante Nueva Chicago.

21 de septiembre 2026 · 16:53hs
Los juveniles de Patronato que buscarán su bautismo ante Nueva Chicago

Las dificultades también pueden convertirse en oportunidades. Patronato atraviesa una etapa decisiva en la Primera Nacional y, entre lesiones y suspensiones, Marcelo Fuentes echó mano al semillero. El entrenador rojinegro convocó por primera vez a dos juveniles para formar parte de la delegación que este lunes visitará a Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos.

Los nombres son los de Agustín Berta y Martín Brugevin, ambos categoría 2007. Se trata de dos futbolistas que vienen dando sus primeros pasos en el ámbito competitivo y que ahora tendrán la posibilidad de compartir una concentración y una convocatoria con el plantel profesional.

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Berta nació en Paraná y se desempeña como mediocampista central. Su aparición llega, además, en una zona del campo que quedó diezmada para Fuentes. Tras la lesión de Federico Bravo, el entrenador cuenta actualmente con Augusto Picco como una de las principales alternativas naturales para ocupar ese sector.

Con apenas 19 años, Berta tendrá así su primer acercamiento formal al plantel superior. Su convocatoria representa también una señal de la necesidad de ampliar las opciones en un momento de la temporada en el que cada futbolista disponible adquiere especial importancia.

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Brugevin, por su parte, nació en San Benito y también pertenece a la categoría 2007. Habitualmente se desempeña como volante central, aunque su recorrido en las divisiones formativas le permitió incorporar otra función. En el selectivo que compite en la Liga Paranaense y en la cuarta división que participa del Torneo de Juveniles de la Primera Nacional, también fue utilizado como marcador central.

Esa versatilidad puede transformarlo en una alternativa interesante para Fuentes, especialmente teniendo en cuenta el escenario que atraviesa el equipo y la necesidad de contar con futbolistas capaces de adaptarse a distintas posiciones.

La convocatoria de ambos no implica necesariamente que tengan minutos ante el Torito. Sí marca, en cambio, un paso importante en sus respectivos recorridos: por primera vez fueron incluidos en una delegación del plantel profesional y estarán a disposición del cuerpo técnico en un partido de enorme importancia para Patronato.

En medio de una temporada atravesada por lesiones, suspensiones y ausencias prolongadas, el Rojinegro vuelve a mirar hacia adentro. El contexto llevó a Fuentes a abrirle la puerta a dos juveniles que esperan su oportunidad.

Berta y Brugevin serán parte de la delegación que viajará a Mataderos. Para ellos, el desafío ya comenzó antes de que la pelota empiece a rodar.

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Patronato Juveniles Nueva Chicago
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