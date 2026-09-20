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La situación económica que obligó a una promesa de Patronato a dejar el club

Valentín Febre, una de las promesas de Patronato, dejó el club y regresó a Rosario tras no poder afrontar los gastos de pensión, viajes y cuota social.

20 de septiembre 2026 · 14:41hs
La situación económica que obligó a una promesa de Patronato a dejar el club.

La situación económica que obligó a una promesa de Patronato a dejar el club.

Las medidas adoptadas por Patronato en sus divisiones inferiores, entre ellas hacerse cargo de los viajes y exigir ahora el pago de la cuota social al día, tuvieron como consecuencia la salida de una de sus promesas. Se trata de Valentín Febre, juvenil rosarino con proyección que incluso había sido sondeado por Chacarita a comienzos de año.

El futbolista sorprendió al despedirse del club a través de sus redes sociales, luego de atravesar dificultades económicas que le impedían sostener los gastos de la pensión, afrontar los viajes y mantener al día la cuota social. Ante esta situación, Febre buscó ayuda dentro de la institución, pero no encontró una solución que le permitiera continuar.

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Una promesa de Patronato se despidió del club por problemas económicos

La pensión donde se alojaba, sostenida por hinchas de Patronato y ubicada frente a Cotapa, representaba uno de los principales gastos para el juvenil. A esto se sumaban los costos vinculados a la competencia y el traslado para disputar los partidos como visitante. Finalmente, la situación familiar y económica terminó trasladándose directamente a su actividad deportiva.

Según explicó el propio volante ofensivo a Código Patrón, decidió regresar a La Tablada, el barrio rosarino donde vive. "Tuve algunos problemas económicos y le pedí ayuda al club para poder pagar la pensión y no me pudieron ayudar, entonces les dije que me iba a mi casa, simplemente eso", contó Febre al referirse a su salida.

De esta manera, durante septiembre Patronato despidió a una de sus promesas y a uno de los juveniles que había despertado interés de otras instituciones. Su partida también generó preocupación puertas adentro, especialmente entre profesores y entrenadores de las categorías formativas.

La situación se vuelve más compleja durante los partidos como visitante, ya que los cuerpos técnicos deben conformar las delegaciones teniendo en cuenta qué juveniles pueden afrontar los gastos de los viajes. Además, solo pueden trasladarse 16 futbolistas para cumplir con la reglamentación que establece que los cinco suplentes deben disputar todo el segundo tiempo.

La salida de Febre vuelve a poner sobre la mesa las dificultades económicas que atraviesan algunos juveniles para sostener su carrera deportiva. En este caso, los costos vinculados a la pensión, los viajes y la cuota social terminaron siendo determinantes para que una de las promesas de Patronato decidiera regresar a Rosario.

Patronato Economía Juveniles
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