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Fabrizio Llobet, el árbitro de otra final por la permanencia para Patronato

Fabrizio Llobet será el árbitro de la visita de Patronato a Nueva Chicago. Dirigió la victoria del Rojinegro sobre el Torito en el estadio Grella.

16 de septiembre 2026 · 13:24hs
Fabrizio Llobet, el árbitro de otra final por la permanencia para Patronato

Patronato afrontará el próximo lunes una nueva final en su lucha por la permanencia en la Primera Nacional. El Rojinegro visitará desde las 19 a Nueva Chicago, en el estadio República de Mataderos, en un encuentro correspondiente a la 30ª fecha de la Zona B. El partido tendrá un condimento particular: Fabrizio Llobet será el encargado de impartir justicia.

El árbitro estará acompañado por Iván Núñez y Marcos Horticoulou como asistentes, mientras que Iñaki Iparraguirre será el cuarto árbitro.

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Otra vez en un Patronato - Nueva Chicago

Llobet no será un desconocido para Patronato ni para Nueva Chicago. El colegiado ya dirigió el enfrentamiento que ambos protagonizaron en la primera rueda, disputado en el estadio Grella el 3 de mayo de este año. Aquella tarde, el equipo paranaense se impuso 2 a 1 ante el Torito.

El 3 de mayo Patronato venci&oacute; 2 a 1 a Nueva Chicago. Fabrizio Llobet fue el &aacute;rbitro de dicho juego.

El 3 de mayo Patronato venció 2 a 1 a Nueva Chicago. Fabrizio Llobet fue el árbitro de dicho juego.

Será la segunda vez en la actual temporada que Llobet se cruce con Patronato. El antecedente restante no es positivo para el Santo: fue el encargado de dirigir la derrota 3 a 0 frente a Colón, en el Brigadier López, por la 25ª jornada.

Un árbitro con un fuerte historia con el Rojinegro

En total, el juez dirigió a Patronato en 12 oportunidades, con un registro de cinco triunfos, dos empates y cinco derrotas. Es decir, el Rojinegro ganó el 41,6 por ciento de los partidos que disputó bajo su conducción.

El primer antecedente se remonta al 13 de noviembre de 2018, cuando Patronato igualó 3 a 3 con San Martín de Tucumán por la 12ª fecha de la Superliga Argentina. Desde entonces, Llobet volvió a dirigir al conjunto paranaense en distintas temporadas de la Primera Nacional.

Nota relacionada: Patronato tiene un rompecabezas lleno de bajas para la batalla de Mataderos

Entre los antecedentes aparecen el triunfo 1 a 0 ante All Boys en Floresta, en 2023; la derrota 2 a 1 frente a San Martín de San Juan; y la victoria 1 a 0 sobre San Telmo. En 2024 estuvo en cuatro encuentros: la derrota 1 a 0 ante Agropecuario, el empate sin goles frente a Güemes, el triunfo 2 a 0 ante Chacarita y la caída 3 a 0 contra San Martín de San Juan.

En 2025 dirigió dos encuentros del Rojinegro: la derrota 1 a 0 ante Colegiales y el triunfo 1 a 0 frente a Quilmes.

Los dos registros de 2026 completan una estadística marcada por la paridad: victoria 2 a 1 sobre Nueva Chicago en Paraná y derrota 3 a 0 ante Colón en Santa Fe.

Ahora, Llobet volverá a encontrarse con Patronato en un escenario y en un contexto completamente diferente. El duelo en Mataderos tendrá como protagonista a dos equipos que pelean en la zona baja de la tabla y que necesitan sumar para alejarse de la amenaza del descenso.

Para el conjunto dirigido por Marcelo Fuentes será, entonces, otra prueba de carácter en el tramo decisivo del campeonato. Y tendrá un árbitro conocido, que ya estuvo presente en dos capítulos importantes de la campaña 2026.

Programa de la 30° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

16: Temperley - Almagro

Árbitro: Lucas Cavallero

16: Atlético de Rafaela - San Martín (Tucumán)

Árbitro: Daniel Edgardo Zamora

Domingo

15: Chacarita Juniors - Quilmes

Árbitro: Juan Pablo Loustau

15: Agropecuario - Gimnasia y Tiro

Árbitro: Nelson Sosa

16.30: Deportivo Maipú - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

Árbitro: Maximiliano Macheroni

17: San Martín (San Juan) - Colegiales

Árbitro: Federico Benítez

17: Güemes (Santiago del Estero) - F.C. Midland

Árbitro: Juan Nebbietti

Lunes

15: Tristán Suárez - Atlanta

Árbitro: Juan Cruz Robledo

19: Nueva Chicago - Patronato

Árbitro: Fabrizio Llobet

Árbitro Patronato Primera Nacional Nueva Chicago
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