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Patronato y una temporada atravesada por las lesiones

La campaña de Patronato se vio significativamente afectada por una seguidilla de lesiones, incluyendo fracturas y problemas ligamentarios.

Matías Larraule

Por Matías Larraule

16 de septiembre 2026 · 15:55hs
Patronato y una temporada atravesada por las lesiones

Las lesiones fueron una constante en la campaña de Patronato en la temporada 2026 de la Primera Nacional. Fracturas, lesiones ligamentarias, luxaciones y diferentes dolencias obligaron a modificar nombres y esquemas durante buena parte de la competencia.

Bajas sensibles en Patronato

La última noticia negativa llegó el pasado viernes y tuvo como protagonista a Gabriel Díaz. El capitán del elenco de barrio Villa Sarmiento sufrió una fractura del peroné de la pierna izquierda, cerrando así su participación en el campeonato. El defensor había sido una pieza importante y su baja representa otro golpe para el equipo que conduce Marcelo Fuentes.

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Patronato tiene un rompecabezas lleno de bajas para la batalla de Mataderos

El Mono ya había atravesado distintos momentos complicados durante el torneo. En los primeros capítulos del certamen padeció un esguince de rodilla que lo marginó durante tres fechas. Más adelante volvió a encender las alarmas en la victoria ante Chacarita, cuando sufrió un fuerte golpe en la cabeza que obligó a trasladarlo a un centro de salud para realizarle los estudios correspondientes.

Otro de los futbolistas que permanece al margen es Federico Bravo. El mediocampista central evoluciona de una fractura del quinto metatarsiano del pie izquierdo, lesión que sufrió promediando el segundo tiempo del empate 3 a 3 ante Quilmes, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

El volante surgido del semillero de Boca Juniors también había atravesado anteriormente una fractura del tabique nasal. Incluso decidió continuar compitiendo y arriesgar su integridad física utilizando una máscara protectora. Sin embargo, la lesión en el pie lo obligó posteriormente a detener su marcha.

El mediocampista de Patronato Federico Bravo disputó varios encuentros con una máscara protectora por una fractura nasal.

El mediocampista de Patronato Federico Bravo disputó varios encuentros con una máscara protectora por una fractura nasal.

La lista de bajas sumó el último domingo a Diego Díaz. El atacante debió ser reemplazado con fuertes signos de dolor y los estudios médicos determinaron que padece un esguince de rodilla derecha con lesión compleja del sector posteroexterno. El exjugador de Unión será intervenido quirúrgicamente en los próximos días y, al igual que Gabriel Díaz, se despidió de la temporada.

Antes, Juan Salas también había sufrido una lesión que lo obligó a permanecer fuera de competencia durante varias jornadas. Cocó padeció una luxación de hombro en el empate 0 a 0 como local frente a Atlético Rafaela. La recuperación le demandó cinco partidos de ausencia.

Desde inicio de la temporada 2026 de la Primera Nacional

En la sexta fecha, en tanto, Fernando Evangelista sufrió una fractura en el pómulo derecho. La lesión demandó aproximadamente dos meses de recuperación y se convirtió en otra de las bajas prolongadas que debió afrontar el plantel.

A esta nómina se agregan casos que demandaron intervención quirúrgica. Luciano Pacco fue operado por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que Francisco Lencina pasó por el quirófano debido a una luxación recidivante de la rótula derecha.

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Y la enfermería todavía tiene un lugar ocupado. Alejo Miró lleva tres partidos sin jugar como consecuencia de un problema renal y, de acuerdo con los tiempos previstos para su recuperación, estaría al menos cuatro jornadas más fuera de las canchas.

Así, con siete fechas por delante para el cierre de la temporada, Patronato atraviesa otra etapa del campeonato condicionado por las bajas. Las lesiones acompañaron al Rojinegro desde los primeros capítulos y obligaron a sus entrenadores a buscar alternativas de manera permanente.

La fractura de Gabriel Díaz y la lesión de Diego Díaz son las últimas postales de una temporada en la que Patronato no solamente debió luchar contra sus rivales y contra la exigencia de la Primera Nacional. También tuvo que lidiar, partido a partido, con un adversario inesperado: las lesiones.

Patronato Primera Nacional lesiones
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