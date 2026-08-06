Lautaro Geminiani: "Amo jugar a la pelota"

El experimentado marcador de punta Lautaro Geminiani se integró al plantel de Atlético Neuquén para disputar el Torneo Regional Amateur.

El experimentado marcador de punta Lautaro Geminiani se integró al plantel de Atlético Neuquén para disputar el Torneo Regional Amateur.

Atlético Neuquén sorprendió a propios y extraños al anunciar la incorporación de Lautaro Geminiani al plantel del Pingüi que afrontará el Torneo Regional Amateur . La institución del sur de Paraná sumó un refuerzo de jerarquía para un desafío que afronta con grandes expectativas.

El ex-marcador de punta de Patronato aportará su amplia experiencia a una institución que desde hace más de una década se consolidó como protagonista de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) y que ahora buscará trasladar ese crecimiento al certamen organizado por el Consejo Federal.

Venezuela, la última experiencia de Lautaro Geminiani

Geminiani regresará a la competencia tras su paso por Zamora de Venezuela, donde culminó de manera inesperada la temporada 2024. Mientras aguardaba un llamado que nunca llegó desde la dirigencia de Patronato, decidió enfocarse en otros proyectos personales y laborales. La convocatoria de José Mancuello, entrenador de Atlético Neuquén, le abrió nuevamente la puerta al fútbol y le permitirá disputar un torneo nacional a los 35 años.

Lauti firmó una planilla oficial por última vez el 3 de septiembre de 2024. Ese día disputó los 90 minutos de la victoria de su equipo sobre Carabobo. El final de su experiencia en la República Bolivariana, condicionado por cuestiones políticas y administrativas, dio paso a un período de transición en el que priorizó la estabilidad familiar y el desarrollo de nuevos emprendimientos. Entre ellos sobresale la escuela de fútbol que creó junto a Lucas Márquez, ex-compañero en Patronato.

Durante ese tiempo nunca dejó de entrenarse. Recibió propuestas para jugar en la Liga de Fútbol de Paraná Campaña e incluso mantuvo conversaciones con distintos entrenadores de la región. Sin embargo, prefirió esperar. “Siempre me gustó comprometerme al ciento por ciento”, explicó en diálogo con Ovación. Esta filosofía lo llevó a rechazar ofertas hasta sentirse nuevamente preparado para afrontar el desafío que exige el fútbol competitivo.

Su llegada a Atlético Neuquén

En ese contexto apareció José Mancuello. El DT conocía tanto las condiciones futbolísticas como las humanas de Geminiani y no dudó en llamarlo. La charla fue suficiente para convencer al lateral, que desde hacía tiempo seguía de cerca el crecimiento institucional del Pingüi.

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El entusiasmo del ex-Patronato no pasa únicamente por volver a competir. Lo sedujo especialmente el modelo de trabajo que encontró en Atlético Neuquén. Destacó la infraestructura, el crecimiento sostenido de la institución y una planificación construida paso a paso. El sistema de riego, los materiales de entrenamiento, el cuerpo interdisciplinario, el trabajo en inferiores y el compromiso de los dirigentes conforman, a su entender, un proyecto ejemplar para el fútbol local.

“Antes de comprar el televisor hay que comprar la heladera”, recordó al citar una frase que resume la filosofía del club. Para Geminiani, esa manera de construir explica por qué Atlético Neuquén se transformó en uno de los equipos más importantes de la Liga Paranaense durante la última década.

Su incorporación también representa un desafío personal. No se plantea objetivos individuales grandilocuentes ni se obsesiona con alcanzar las instancias decisivas del Regional Amateur. Su intención pasa por aportar experiencia, transformarse en una referencia para los futbolistas más jóvenes y volver a disfrutar de aquello que más extrañó durante este tiempo: competir.

“Yo amo jugar a la pelota”, resumió con la sencillez de quien encontró nuevamente un lugar donde sentirse futbolista. Además, aseguró que atraviesa un buen momento desde lo físico y lo mental, condiciones que considera indispensables para volver a asumir el compromiso que exige la competencia.

Patronato, sus raíces y el desafío que asumirá con el Pingüi en el Regional Amateur

Inevitablemente la conversación desemboca en Patronato. El Rojinegro marcó cada etapa de su carrera. Allí se formó como futbolista, debutó profesionalmente, consiguió el histórico ascenso a Primera División, conquistó la Copa Argentina, disputó competencias internacionales y disputó 189 partidos con la camiseta santa.

Lautaro Geminiani es uno de los jugadores que dio positivo de coronavirus. Prensa Patronato

Su identificación con la institución permanece intacta. Por eso admite que esperó un llamado que nunca llegó. Reveló que estuvo cerca de regresar en más de una oportunidad, aunque las conversaciones jamás terminaron de prosperar. Aun así, evita hablar de resentimiento.

“Soy hincha de Patronato. Me vacié completamente por esa camiseta”, afirmó. También recordó que cerró su última etapa en el Rojinegro en 2023 nunca sintió que estaba cerrando definitivamente un ciclo. Su deseo sigue siendo el mismo: terminar su carrera en el club de sus amores.

Mientras ese anhelo permanece latente, el presente lo encuentra con otra camiseta y una ilusión renovada. Geminiani ya se entrenó con sus nuevos compañeros e incluso protagonizó los primeros duelos futbolísticos con la intensidad que siempre lo caracterizó.

Entre risas confesó que terminó golpeado en la práctica, una muestra de que la competitividad continúa intacta. Esa entrega, que marcó toda su carrera, será el sello que intentará imprimir en el nuevo desafío que comenzó a escribir con Atlético Neuquén.