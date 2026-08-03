Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

Patronato volvió al trabajo con la mira en Colegiales

El plantel se entrenó este lunes en La Capillita tras el empate ante Quilmes. Los titulares hicieron recuperación y no se detectaron nuevas lesiones.

3 de agosto 2026 · 15:19hs
Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Prensa Patronato.

Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Patronato volvió este lunes a los entrenamientos después del empate 3 a 3 ante Quilmes y comenzó a poner el foco en su próximo compromiso de la Primera Nacional. El Rojinegro trabajó en el predio La Capillita con la mirada puesta en el duelo del próximo domingo ante Colegiales, en Munro, por la 24ª fecha de la Zona B.

Luego de un partido que dejó sensaciones encontradas por la manera en que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles en el estadio Grella, el plantel dirigido por Marcelo Candia retomó la actividad con una jornada diferenciada según la cantidad de minutos disputados el sábado.

¿como sigue el camino de patronato en la primera nacional?

¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

primera nacional: gano chacarita y patronato cerrara la fecha fuera de zona de descenso

Primera Nacional: ganó Chacarita y Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

Los futbolistas que fueron titulares frente al Cervecero realizaron trabajos de recuperación, mientras que aquellos que no sumaron minutos tuvieron una práctica más exigente. En ese grupo también participaron integrantes del Selectivo y de la cuarta división, en un ensayo de fútbol formal que permitió darle rodaje a quienes habitualmente tienen menos participación.

La jornada también dejó una noticia positiva en el aspecto físico. Desde la institución informaron que existen jugadores que terminaron el encuentro ante Quilmes con algunas dolencias, aunque por el momento no se detectaron nuevas lesiones. La evolución durante los próximos días será importante para determinar la disponibilidad de cada futbolista.

Patronato prepara el viaje a Munro

Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional.

Con el empate ante Quilmes ya atrás, Patronato comenzó a pensar en un calendario que lo llevará a disputar dos partidos consecutivos fuera de Paraná. El primero será este domingo desde las 15 ante Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro. El Tricolor llega a ese compromiso después de conseguir una importante victoria como local frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, líder de la Zona B, al que derrotó 2 a 1.

El triunfo significó además el segundo consecutivo para Colegiales, que buscará prolongar su buen momento frente a un Patronato que necesita seguir sumando para alejarse de la zona comprometida de la tabla.

El conjunto entrerriano llega a la próxima jornada ubicado fuera de los puestos de descenso directo gracias al empate conseguido ante Quilmes y a la victoria de Chacarita sobre Agropecuario. Sin embargo, la diferencia es mínima y obliga al Rojinegro a mantenerse en alerta.

Así, mientras el cuerpo técnico comienza a evaluar el estado de los futbolistas después del intenso empate ante Quilmes, el Rojinegro ya puso en marcha una semana de preparación que tendrá como principal objetivo recuperar puntos fuera de casa y sostenerse fuera de la zona de descenso.

Patronato Colegiales La Capillita Quilmes
Noticias relacionadas
Patronato jugó en el Grella ante Quilmes.

Patronato dejó escapar una ventaja de dos goles e igualó 3 a 3 con Quilmes en el Grella

Federico Bravo regresa al 11 inicial de Patronato tras cumplir la fecha de suspensión.

Esta tarde Patronato, cueste lo que cueste

En La Capillita tuvo inicio un nuevo capítulo de la Liga Paranaense.

Universitario festejó en el inicio de la fecha 15 de la Liga Paranaense

Patronato recupera a Nahuel Genez y Juan Salas para recibir a Quilmes.

Patronato recupera a Nahuel Genez y Juan Salas para recibir a Quilmes

Ver comentarios

Lo último

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Netflix presentó el tráiler de Moria, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Ultimo Momento
¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

¿A cuánto cerró el dólar oficial en el primer día hábil de agosto?

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Netflix presentó el tráiler de Moria, la serie que recorre la vida de Moria Casán

Netflix presentó el tráiler de "Moria", la serie que recorre la vida de Moria Casán

Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Lali vuelve al Monumental: anunció una tercera fecha tras agotar dos estadios

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Policiales
Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

Homicidio en Gualeguaychú: mataron a un hombre y hay un detenido

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

La niebla habría provocado un choque frontal entre dos motos y un conductor sufrió graves fracturas

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Miguel Núñez fue imputado por el delito de homicidio imprudente agravado

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Concordiense detenido en España sospechado por el crimen de una mujer

Paraná: en un accidente perdió la vida una mujer y hay dos heridos

Ovación
Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Cuatro jugadores del CAE, convocados a Argentina XV

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

Un nuevo tenista argentino en el Top 100 y Alcaraz desplazó a Zverev: así quedó el ranking ATP

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

El fuerte mensaje de Coudet en su perfil de Whatsapp tras una nueva derrota de River

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Echagüe inició con el pie derecho su participación en el Torneo Regional del Litoral Femenino

Los errores tontos de Boca en el año que derivaron en goles pelotudos, como dijo Arruabarrena

Los "errores tontos" de Boca en el año que derivaron en "goles pelotudos", como dijo Arruabarrena

La provincia
El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

El río Uruguay con su máximo nivel y pronto comenzará el descenso

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Paraná fortaleció la capacitación en Protección Civil e incorporó tecnología para anticipar riesgos

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Agmer calificó de contundente al paro docente e informó un 80% de adhesión

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

Paraná anunció a los artistas premiados en una nueva edición de los Premios Municipales de Arte

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

El Teatro 3 de Febrero presentó su programación de agosto con figuras nacionales y propuestas locales

Dejanos tu comentario