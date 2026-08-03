Patronato volvió al trabajo con la mira en Colegiales

El plantel se entrenó este lunes en La Capillita tras el empate ante Quilmes. Los titulares hicieron recuperación y no se detectaron nuevas lesiones.

Patronato volvió este lunes a los entrenamientos después del empate 3 a 3 ante Quilmes y comenzó a poner el foco en su próximo compromiso de la Primera Nacional. El Rojinegro trabajó en el predio La Capillita con la mirada puesta en el duelo del próximo domingo ante Colegiales, en Munro, por la 24ª fecha de la Zona B.

Luego de un partido que dejó sensaciones encontradas por la manera en que el equipo dejó escapar una ventaja de dos goles en el estadio Grella, el plantel dirigido por Marcelo Candia retomó la actividad con una jornada diferenciada según la cantidad de minutos disputados el sábado.

Los futbolistas que fueron titulares frente al Cervecero realizaron trabajos de recuperación, mientras que aquellos que no sumaron minutos tuvieron una práctica más exigente. En ese grupo también participaron integrantes del Selectivo y de la cuarta división, en un ensayo de fútbol formal que permitió darle rodaje a quienes habitualmente tienen menos participación.

La jornada también dejó una noticia positiva en el aspecto físico. Desde la institución informaron que existen jugadores que terminaron el encuentro ante Quilmes con algunas dolencias, aunque por el momento no se detectaron nuevas lesiones. La evolución durante los próximos días será importante para determinar la disponibilidad de cada futbolista.

Patronato prepara el viaje a Munro

Patronato entrenó en La Capillita pensando en la Primera Nacional. Prensa Patronato.

Con el empate ante Quilmes ya atrás, Patronato comenzó a pensar en un calendario que lo llevará a disputar dos partidos consecutivos fuera de Paraná. El primero será este domingo desde las 15 ante Colegiales, en la localidad bonaerense de Munro. El Tricolor llega a ese compromiso después de conseguir una importante victoria como local frente a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, líder de la Zona B, al que derrotó 2 a 1.

El triunfo significó además el segundo consecutivo para Colegiales, que buscará prolongar su buen momento frente a un Patronato que necesita seguir sumando para alejarse de la zona comprometida de la tabla.

El conjunto entrerriano llega a la próxima jornada ubicado fuera de los puestos de descenso directo gracias al empate conseguido ante Quilmes y a la victoria de Chacarita sobre Agropecuario. Sin embargo, la diferencia es mínima y obliga al Rojinegro a mantenerse en alerta.

Así, mientras el cuerpo técnico comienza a evaluar el estado de los futbolistas después del intenso empate ante Quilmes, el Rojinegro ya puso en marcha una semana de preparación que tendrá como principal objetivo recuperar puntos fuera de casa y sostenerse fuera de la zona de descenso.