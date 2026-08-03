¿Cómo sigue el camino de Patronato en la Primera Nacional?

Patronato disputará los próximos dos juegos en condición de visitante. Cerrará el mes con tres encuentros seguidos en el Grella.

El empate ante Quilmes, con sabor a derrota, y la victoria de Chacarita sobre Agropecuario le permitieron a Patronato trepar una posición y finalizar la jornada fuera de los puestos de descensos. Con este panorama complejo el Rojinegro comenzó a planificar su siguiente compromiso.

El elenco de barrio Villa Sarmiento disputará los próximos dos juegos en condición de visitante. El primer desafío será el próximo domingo, ocasión en la que se trasladará hacia la localidad bonaerense de Munro donde enfrentará desde las 15 a Colegiales.

Patronato dejó escapar una ventaja de dos goles e igualó 3 a 3 con Quilmes en el Grella

Primera Nacional: ganó Chacarita y Patronato cerrará la fecha fuera de zona de descenso

El Tricolor viene de dar una de las grandes sorpresas del pasado fin de semana al derrotar como local a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, único líder de la Zona B, por 2 a 1. De esta manera celebró su segundo triunfo en serie.

Posteriormente, el representante entrerriano chocará ante Colón de Santa Fe en el estadio Brigadier López en la jornada de los duelos interzonales. Esta historia fue programada para el sábado 15 a partir de las 17.

Patronato cerrará el mes con tres juegos seguidos en el Grella

Patronato concluirá la ventana de agosto con tres encuentros seguidos en condición de local. El sábado 22 desde las 15.30 recibirá a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el marco de la 26° fecha.

El miércoles 26 a la 15.30 se medirá ante Atlanta en el juego correspondiente a la 21° jornada del certamen. Este capítulo fue reprogramado a raíz de la final que protagonizó el seleccionado argentino ante España en el Mundial 2026.

El último examen que disputará el Rojinegro como local en el octavo mes del año será el domingo 30 desde las 15.30 ante Almagro.

Programa de la 24° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

20: Midland – Deportivo Maipú

Sábado

15: Agropecuario - Güemes

16: Atlético Rafaela – Chacarita

Domingo

15: Colegiales - Patronato

17: Quilmes - Almagro

17.30: Gimnasia y Tiro – Nueva Chicago

18: San Martín (Tucumán) – San Martín (San Juan)

Lunes

15: Gimnasia (Jujuy) – Tristán Suárez

20: Atlanta - Temperley