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Loustau dirigirá a Patronato: el historial del Rojinegro bajo su arbitraje

Será el encargado de dirigir la visita de Patronato a Colegiales. Será su sexto contacto con el elenco de barrio Villa Sarmiento.

5 de agosto 2026 · 13:01hs
Loustau dirigirá a Patronato: el historial del Rojinegro bajo su arbitraje

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) designó a Juan Pablo Loustau como árbitro principal del encuentro que Patronato disputará el próximo domingo, desde las 15, ante Colegiales, por la 24° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El partido se llevará a cabo en el estadio del Tricolor, en la localidad bonaerense de Munro.

El juez estará acompañado por los asistentes Mariano Cichetto y Damián Orellana, mientras que Lucas Brumer será el cuarto árbitro y completará la terna arbitral.

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Antecedentes con Patronato

Loustau dirigió a Patronato en cinco oportunidades. Bajo su conducción, el Rojinegro obtuvo una victoria, igualó en tres encuentros y sufrió una derrota.

Durante la presente temporada, el árbitro bonaerense estuvo al frente de dos partidos del elenco de barrio Villa Sarmiento. En esos compromisos, el Santo registró su única caída y también su único triunfo con Loustau como juez principal.

El detalle de los encuentros dirigidos por Loustau con Patronato como protagonista:

25 de febrero de 2023: Flandria 1 – Patronato 1

4 de mayo de 2024: Estudiantes de Buenos Aires 1 – Patronato 1

20 de septiembre de 2025: San Miguel 0 – Patronato 0

15 de marzo de 2026: Quilmes 3 – Patronato 0

17 de mayo de 2026: Patronato 2 – Chacarita 0

Programa de la 24° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Viernes

20: Midland – Deportivo Maipú

Árbitro: Felipe Viola

Sábado

15: Agropecuario – Güemes

Árbitro: Carlos Córdoba

16: Atlético Rafaela – Chacarita

Árbitro: Juan Pafundi

Domingo

15: Colegiales - Patronato

Árbitro: Juan Pablo Loustau

17: Quilmes – Almagro

Árbitro: Bruno Amiconi

17.30: Gimnasia y Tiro – Nueva Chicago

Árbitro: Joaquín Gil

18: San Martín (Tucumán) – San Martín (San Juan)

Árbitro: Brian Ferreyra

Lunes

15: Gimnasia (Jujuy) – Tristán Suárez

Árbitro: Pablo Giménez

20: Atlanta – Temperley

Árbitro: Daniel Zamora

Patronato Árbitro Primera Nacional Colegiales
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