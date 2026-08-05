La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) designó a Juan Pablo Loustau como árbitro principal del encuentro que Patronato disputará el próximo domingo, desde las 15, ante Colegiales, por la 24° fecha del campeonato de la Primera Nacional, Zona B. El partido se llevará a cabo en el estadio del Tricolor, en la localidad bonaerense de Munro.
Loustau dirigirá a Patronato: el historial del Rojinegro bajo su arbitraje
Será el encargado de dirigir la visita de Patronato a Colegiales. Será su sexto contacto con el elenco de barrio Villa Sarmiento.
El juez estará acompañado por los asistentes Mariano Cichetto y Damián Orellana, mientras que Lucas Brumer será el cuarto árbitro y completará la terna arbitral.
Antecedentes con Patronato
Loustau dirigió a Patronato en cinco oportunidades. Bajo su conducción, el Rojinegro obtuvo una victoria, igualó en tres encuentros y sufrió una derrota.
Durante la presente temporada, el árbitro bonaerense estuvo al frente de dos partidos del elenco de barrio Villa Sarmiento. En esos compromisos, el Santo registró su única caída y también su único triunfo con Loustau como juez principal.
El detalle de los encuentros dirigidos por Loustau con Patronato como protagonista:
25 de febrero de 2023: Flandria 1 – Patronato 1
4 de mayo de 2024: Estudiantes de Buenos Aires 1 – Patronato 1
20 de septiembre de 2025: San Miguel 0 – Patronato 0
15 de marzo de 2026: Quilmes 3 – Patronato 0
17 de mayo de 2026: Patronato 2 – Chacarita 0
Programa de la 24° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Viernes
20: Midland – Deportivo Maipú
Árbitro: Felipe Viola
Sábado
15: Agropecuario – Güemes
Árbitro: Carlos Córdoba
16: Atlético Rafaela – Chacarita
Árbitro: Juan Pafundi
Domingo
15: Colegiales - Patronato
Árbitro: Juan Pablo Loustau
17: Quilmes – Almagro
Árbitro: Bruno Amiconi
17.30: Gimnasia y Tiro – Nueva Chicago
Árbitro: Joaquín Gil
18: San Martín (Tucumán) – San Martín (San Juan)
Árbitro: Brian Ferreyra
Lunes
15: Gimnasia (Jujuy) – Tristán Suárez
Árbitro: Pablo Giménez
20: Atlanta – Temperley
Árbitro: Daniel Zamora