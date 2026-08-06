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Rescindió contrato con Patronato y jugará el Regional Amateur

Nicolás Mendoza cerró su ciclo en Patronato para trasladarse a Talleres de Perico. Compartirá plantel con otro futbolista con pasado Rojinegro.

6 de agosto 2026 · 13:27hs
Rescindió contrato con Patronato y jugará el Regional Amateur

Prensa Patronato

A mediados de 2025 Nicolás Mendoza firmó su primer contrato profesional en Patronato. El defensor era una de las figuras del selectivo que se había coronado campeón de la primera edición de la Copa Túnel Subfluvial y que era dirigido por Marcelo Candia.

Su buen rendimiento atrapó la atención de Atlético Rafaela, equipo que en la temporada pasada compitió en el Torneo Federal A. Este año el defensor formó parte del banco de suplentes de Patronato en la derrota que sufrió el Rojinegro ante Colón de Santa Fe en el Grella en el marco de la séptima fecha, jornada de los duelos interzonales.

El experimentado marcador de punta Lautaro Geminiani se integró al plantel de Atlético Neuquén para disputar el Torneo Regional Amateur.

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Sin lugar en el plantel profesional del Santo el defensor acordó su salida de la entidad de barrio Villa Sarmiento. En este sentido rescindió su vínculo contractual para emigrar al norte del país, donde se incorporó a la estructura de Talleres de Perico, equipo que competirá en el Torneo Regional Amateur.

Otro futbolista con pasado en Patronato

En el equipo jujeño Mendoza compartirá plantel con otro futbolista con pasado en Patronato. Se trata de Román Comas, quien fue presentado en El Expreso.

Comas debutó en el círculo superior del fútbol argentino con la camiseta del Rojinegro en la Copa Diego Armando Maradona, torneo de transición que se disputó post-pandemia. El mediocampista disputó dos encuentros oficiales en el elenco de barrio Villa Sarmiento.

Luego continuó su carrera en Atlético Paraná y Piamonte de Santa Fe.

Patronato Regional Amateur Nicolás Mendoza
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