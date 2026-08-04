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Patronato, sin el goleador ante el Tricolor

Maximiliano Rueda no estará a disposición en Patronato para el juego del domingo ante Colegiales.

4 de agosto 2026 · 14:23hs
Patronato, sin el goleador ante el Tricolor

Club Patronato

Con la presión que implica competir para conservar la plaza en la categoría y la tranquilidad de gozar del respaldo dirigencial. Bajo este contexto desarrolla su semana de trabajo Patronato pensando en el encuentro que disputará el próximo domingo ante Colegiales por la 24° fecha de la Primera Nacional, Zona B.

Para asumir este desafío, el entrenador del Rojinegro, Marcelo Candia, sufrirá una baja importante. Se trata de Maximiliano Rueda, quien el pasado sábado recibió su quinta amonestación en la temporada en el empate 3 a 3 ante Quilmes.

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Una ausencia sensible en Patronato

El polifuncional futbolista es uno de los habituales titulares del elenco de barrio Villa Sarmiento. En un equipo que no logra generar sociedades de juego el ex-Atlanta sacó provecho de su precisión en los remates de media distancia.

Esta virtud llevó a Rueda en transformarse en el máximo artillero del Santo en la temporada 2026. Inauguró su cosecha personal el 3 de mayo en la victoria que Patronato edificó en el estadio Grella ante Nueva Chicago por 2 a 0 en el marco de la 12° fecha.

Su segundo aporte en la red fue el 7 de junio cuando el Rojinegro igualó 1 a 1 ante Agropecuario, en Carlos Casares. El pasado sábado ante el Cervecero se subió a la cima de la tabla de artilleros del Santo, superando a los delanteros Renzo Reynaga y Hernán Rivero, quienes registran dos tantos cada uno.

La opción del entrenador Marcelo Candia para suplir la ausencia de Maximiliano Rueda

Por características y función, la principal alternativa es el regreso de Juan Carlos Salas. El defen- sor no juega desde el 14 de junio, cuando sufrió una luxación de hombro en el empate frente a Atlético Rafaela. Ya recibió el alta médica y, si responde de bue- na manera en los entrenamientos, integrará la delegación que viajará el fin de semana a suelo bonaerense para enfrentar al Tricolor.

Patronato Maximiliano Rueda Colegiales
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