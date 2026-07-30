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Patronato puso en venta las entradas para recibir a Quilmes

Los tickets ya pueden adquirirse de forma online. El sábado habrá venta presencial en el Grella antes del duelo por la fecha 23 de la Primera Nacional.

30 de julio 2026 · 17:24hs
Patronato comenzó la venta de entradas para el crucial duelo ante Quilmes.

Patronato comenzó la venta de entradas para el crucial duelo ante Quilmes.

Patronato comenzó la venta de entradas para el partido frente a Quilmes, que se disputará este sábado desde las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella por la 23ª fecha de la Primera Nacional. Los socios con la cuota de julio al día ingresarán sin cargo a las tribunas habilitadas, mientras que los no socios ya pueden adquirir sus localidades.

El conjunto dirigido por Marcelo Candia afrontará un compromiso de gran importancia luego de la derrota por 1 a 0 frente a Midland, resultado que lo dejó en la zona de descenso directo. Ante ese panorama, el Rojinegro buscará hacerse fuerte como local para volver a sumar de a tres y comenzar a revertir su presente en el campeonato.

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La institución informó que las entradas ya se encuentran disponibles de manera online a través de la aplicación patronato.global.fan. Además, quienes prefieran comprar de forma presencial podrán hacerlo el mismo sábado desde las 12 en las boleterías del estadio Grella.

Patronato puso en venta las entradas para recibir a Quilmes

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En cuanto a los valores, los socios con la cuota de julio abonada ingresarán sin cargo a las tribunas Popular Grella, San Nicolás, Damas y Jubilados, además de los menores de hasta 11 años.

Los precios para los no socios fueron fijados en 32.000 pesos para las tribunas Popular Grella y San Nicolás; 18.000 pesos para damas y jubilados; y 10.000 pesos para menores de hasta 11 años.

Las plateas tendrán un costo diferencial. La platea lateral costará 25.000 pesos para socios y 45.000 pesos para no socios, mientras que la platea central tendrá un valor de 30.000 pesos para socios y 60.000 pesos para no socios.

Por su parte, los socios vitalicios que deseen acceder a platea deberán abonar 20.000 pesos, en tanto que la platea para menores de 5 años, siempre acompañados por un adulto responsable, costará 10.000 pesos para socios y 20.000 pesos para no socios.

El encuentro también marcará la implementación de las nuevas disposiciones reglamentarias establecidas por la Asociación del Fútbol Argentino para todas las categorías, en una jornada en la que Patronato intentará reencontrarse con la victoria y recuperar terreno en la lucha por salir de los últimos puestos de la tabla.

Patronato Entradas Quilmes venta
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