Emiliano Stang: "estamos firmes para lo que sigue en el año"

El crespense Emiliano Stang destacó la primera parte de la temporada en TC 2000 y palpitó la fecha de Toay. “Será un gran desafío”, dijo.

Quién fue uno de los principales protagonistas de la temporada 2025 y busca mantenerse en los primeros planos en el TC 2000 con el Toyota Corolla Cross del Toyota Gazoo Racing, Emiliano Stang sigue en la búsqueda de mantenerse en los primeros planos en su segundo año dentro de la estructura de Darío Ramonda.

El 7, 8 y 9 de agosto, la categoría llegará al Autódromo de Toay, provincia de La Pampa, por la 6º fecha del año donde el piloto de Crespo buscará descontarle puntos a su compañero de equipo y actual campeón Matías Rossi en la lucha por el título argentino. Para el entrerriano será la primera vez con el nuevo vehículo SUV de 500 hp de potencia en el veloz trazado pampeano, un escenario que conoce por su paso por la Fórmula Renault 2.0 en 2021.

En cinco finales disputadas, Emiliano logró subir al podio en tres oportunidades: fue 2º en el Callejero Parque de la Ciudad (Fecha 1) y en El Zonda de San Juan (Fecha 2) y 3º en Concordia (Fecha 3). Luego terminó 8º en Salta (Fecha 4) y en una sola carrera quedó fuera de los diez mejores: fue 12º en San Nicolás (Fecha 5).

“Por el momento el año viene siendo positivo, logramos en las primeras tres fechas estar cerca en el campeonato, luego en la cuarta y quinta carrera tuvimos diferentes inconvenientes que nos hicieron perder diferencias, pero sabemos que el funcionamiento del Toyota Corolla Cross GR-S viene bien. Rossi nos lleva una diferencia de puntos en la lucha por el torneo, pero nosotros estamos firmes para lo que sigue en el año. Tenemos que seguir con este ritmo y estar preparados para no perder más puntos en el camino”, analizó Stang.

Sobre las chances de conseguir la victoria en las próximas carreras, el piloto entrerriano dijo: “Nos está faltando redondear el fin de semana. Somos protagonistas en la clasificación, pero por el sistema del BoP (Balance de Performance) se hace difícil avanzar en la final. Esto nos está complicando los domingos”.

Las expectativas de Emiliano Stang para La Pampa

El próximo destino para la categoría será el Autódromo de Toay, provincia de La Pampa, y el subcampeón argentino 2025 de TC 2000 quiere llegar en su mejor nivel: “Para la próxima fecha estoy entrenando en el gimnasio, metiendo horas de simulador, girando con el karting y viendo cámaras a bordo para llegar de la mejor manera posible y no perder el ‘timing’ luego de un mes sin carreras. El objetivo es estar al ciento por ciento en Toay, un circuito donde tuve la oportunidad de correr en mi primer año en la Fórmula Renault 2.0 en 2021”.

Luego agregó: “Para tener una buena clasificación en Toay va a ser importante ser rápido por derecho, pero también doblar bien, ya que son curvas largas en las que se va a necesitar mucho grip en el Toyota Corolla Cross GR-S para no perder ritmo. Esto va a ser clave para ser protagonista durante el fin de semana”.

“Para los SUV será un gran desafío correr en este circuito porque será la primera vez que tendremos una pista de estas características. Tendremos que estar enfocados en alcanzar el mejor ‘set-up’ en el auto para ser competitivos, estar en la lucha y sumar los máximos puntos posibles”, concluyó Stang.

Con cinco fechas cumplidas, al campeonato de TC 2000 lo lidera Matías Rossi (Toyota Gazoo Racing) con 101 puntos, segundo está Emiliano Stang (Toyota Gazoo Racing) con 78, tercero Franco Morillo (Proracing) con 63, cuarto Franco Vivian (Proracing) con 61 y quinto Franco Riva (Proracing) con 51.