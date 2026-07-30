Agenda cultural del fin de semana: cine, música, teatro y propuestas para disfrutar en Paraná y la región

La ciudad de Paraná y sus alrededores ofrecen una variada agenda cultural para este fin de semana. Recitales, obras de teatro y los estrenos

Las entradas de cine aumentaron entre 29% y 50% en Paraná entre 2025 y 2026.

La ciudad de Paraná y sus alrededores ofrecen una variada agenda cultural para este fin de semana. Recitales, obras de teatro, presentaciones literarias, actividades familiares y los estrenos cinematográficos forman parte de las propuestas para disfrutar durante los próximos días.

Desde shows de música entrerriana y nuevas fechas de ciclos culturales hasta espectáculos de humor y grandes producciones en pantalla grande, habrá opciones para distintos públicos y edades.

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Cine: estrenos y clásicos para disfrutar en pantalla grande

Las salas de Paraná renovaron su cartelera con una programación que reúne grandes estrenos, películas animadas y propuestas para toda la familia.

En Sunstar Paraná, ubicado en el Shopping La Paz (Venezuela 61), se podrán ver “Spider-Man: Un nuevo día” en funciones 3D y 2D, “Moana”, “La Odisea”, “Minions & Monstruos” y “Toy Story 5”, con horarios durante toda la jornada.

En Cine Las Tipas Paraná, del Shopping Paso del Paraná (Corrientes y San Lorenzo), la cartelera incluye “Spider-Man: Un nuevo día”, “Toy Story 5”, “La Odisea”, “Moana” y “Minions & Monstruos”, con funciones en formatos 2D, 3D y 4D.

Por su parte, Cine Círculo Paraná, ubicado en Andrés Pazos 339, propone funciones de “Spider-Man: Un nuevo día”, “La Odisea”, “Moana”, “Minions & Monstruos” y “Toy Story 5”.

Música: sonidos entrerrianos, urbano y encuentros en vivo

La música tendrá una fuerte presencia durante el fin de semana con propuestas que recorrerán distintos géneros y escenarios.

Esta noche, desde las 21, la Casa de la Cultura recibirá una nueva edición del Fogón Entrerriano, con las presentaciones de Miriam Gutiérrez y Alcides Gilez Dúo junto a Mestizo. La actividad será con entrada libre y gratuita en la sede ubicada en 9 de Julio y Carbó.

También esta noche, a las 21, La Vieja Usina será escenario de una nueva fecha del Ciclo Nodo, con las presentaciones de Soui Uno y el artista entrerriano Ballesta. El encuentro corresponde a la quinta edición del ciclo y reunirá distintas expresiones de la música urbana en Gregoria Matorras 861.

En Santa Fe, Mery Granados llegará por primera vez con un show propio a The Pizza Club. La artista presentará un formato íntimo de piano y voz, acompañada por Fran Cirimele, desde las 21. Las reservas pueden realizarse al 342 423-0551.

Además, esta noche a las 21, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) recibirá a Snail + Radio Frecuente, en una noche de canciones y música en vivo. La entrada tiene un valor de $10.000 y las anticipadas cuestan $8.000.

Mañana, de 19 a 23, el Centro Cultural Juan L. Ortiz celebrará la Pachamama con música, danza, radio abierta y actividades para toda la familia. Participarán El Bastión Danza, Dúo Senderos, Radio Abierta La Bisagra y Recicladores del Paraná. La entrada será un alimento no perecedero o un juguete.

También mañana, a las 20.30, Samba na Esquina celebrará sus 20 años de trayectoria con un espectáculo especial en la Casa de la Cultura. La noche recorrerá clásicos de la música popular brasileña y contará con invitados y sorpresas.

A las 21, el músico Juan Manuel Bilat se presentará en Tierra Bomba (Urquiza 1214), con ingreso gratuito hasta las 22.30.

Teatro y humor: grandes nombres y nuevas propuestas

Esta noche, a las 21, el Teatro 3 de Febrero recibirá la obra “Maldita Felicidad”, que llega a Paraná luego de una exitosa temporada en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires. El espectáculo cuenta con las actuaciones de Pablo Echarri, Paola Krum, Carlos Portaluppi e Inés Palombo, bajo la dirección de Daniel Veronese. Las entradas se encuentran disponibles a través de Platea VIP.

El domingo, a las 21, la comediante Hermana Beba llegará al mismo escenario con su espectáculo “Mina Bien”. La propuesta combina humor, observaciones sobre la vida cotidiana y el estilo irreverente de la artista. Las entradas se encuentran disponibles en boletería.

Libros, talleres y actividades para compartir

Esta noche, a las 20, Casa Boulevard/Sala Metamorfosis (Ituzaingó 80) será sede de la presentación del libro “Las voces del sonido”, de Román Mayora. La actividad contará con música en vivo a cargo de Panzaverde y tendrá entrada libre y gratuita.

Mañana, a las 10.30, la Biblioteca Popular recibirá “Titanes de la Imaginación”, una propuesta destinada a niños y niñas de 4 a 8 años con narración de cuentos, canciones, construcción de personajes, juegos y acceso a libros. La actividad será gratuita en Buenos Aires 256.

Por la noche, Ferrero Cantina será escenario de una nueva Noche de Stand Up, con las presentaciones de Fede Galán, Belisario Ruiz, Marita Cortés y Santiago Marcos. El espectáculo comenzará a las 21.30 en Piedrabuena 133 y será a la gorra.

Una invitación al encuentro

Entre escenarios, salas de cine, espacios culturales y propuestas para todas las edades, Paraná vuelve a ofrecer un fin de semana con múltiples alternativas para encontrarse con el arte, la música y la cultura local.