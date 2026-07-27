Patronato lleva ocho fechas sin ganar, está en descenso y el domingo recibirá a Quilmes obligado a volver al triunfo en el Grella.

Patronato, entre la falta de gol y una crisis que lo dejó en zona de descenso.

La campaña de Patronato en la Primera Nacional atraviesa su momento más delicado desde el inicio de la temporada. A falta de varias fechas para el cierre de la fase regular, el equipo de Santo ocupa puestos de descenso, arrastra ocho partidos sin victorias y exhibe el peor registro ofensivo de toda la categoría.

Los números reflejan con claridad el presente del Rojinegro. En 21 fechas consiguió apenas cuatro triunfos, empató diez encuentros y perdió siete. Sumó 22 puntos, convirtió solo 13 goles y recibió 18, estadísticas que explican por qué hoy se encuentra comprometido con la permanencia.

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La principal preocupación pasa por la escasa capacidad ofensiva. Patronato es el equipo con menos goles convertidos de la Primera Nacional, con un promedio inferior a un tanto cada dos partidos. Esa dificultad para generar situaciones y traducirlas en la red terminó condicionando una campaña en la que los empates se transformaron en una constante.

De hecho, casi la mitad de los encuentros disputados finalizaron igualados. Los diez empates representan el resultado más repetido para un equipo que, salvo contadas excepciones, logró mantenerse competitivo desde el aspecto defensivo, pero careció de contundencia para cerrar los partidos a su favor.

El cambio de entrenador no alcanzó

La dirigencia apostó por un cambio de rumbo con la salida de Rubén Darío Forestello y la llegada de Marcelo Candia al banco de suplentes. Sin embargo, la modificación todavía no logró revertir el panorama.

Desde que asumió Candia, Patronato disputó 14 encuentros. El balance arroja tres victorias, ocho empates y tres derrotas, una campaña irregular e insuficiente para salir de la zona roja de la tabla.

Los empates continúan siendo el sello de este ciclo. Más de la mitad de los partidos dirigidos por el nuevo entrenador terminaron con reparto de puntos, un escenario que permitió sumar, aunque no en la cantidad necesaria para escapar de los últimos puestos.

A esa realidad se suma otro dato preocupante: el conjunto Rojinegro acumula ocho fechas sin ganar. La última victoria quedó demasiado lejos y, desde entonces, el equipo perdió terreno frente a sus rivales directos en la lucha por la permanencia.

Un equipo que compite, pero no lastima

El balance estadístico deja una conclusión evidente. Patronato no recibe una cantidad excesiva de goles –18 en 21 fechas representa menos de uno por partido–, pero su falta de eficacia ofensiva neutraliza cualquier fortaleza defensiva.

En una categoría caracterizada por la paridad, donde los partidos suelen definirse por detalles, convertir apenas 13 goles termina siendo una pesada condena. Muchos encuentros en los que el equipo logró controlar al rival finalizaron empatados por la imposibilidad de aprovechar las oportunidades generadas.

La falta de peso ofensivo también repercute en el aspecto anímico. Cada partido sin triunfos aumenta la presión y reduce el margen de error en una competencia donde la pelea por mantener la categoría suele definirse por muy pocos puntos.

Lo que viene

Con más de un tercio del campeonato por delante, Patronato todavía depende de sí mismo para revertir la situación. Sin embargo, el margen de maniobra es cada vez menor.

El desafío para Marcelo Candia pasa por encontrar soluciones en ataque sin perder el orden defensivo que el equipo logró sostener en varios pasajes del torneo. La recuperación ofensiva aparece como la condición indispensable para volver a ganar y salir de la zona de descenso.

El Rojinegro aún tiene tiempo para reaccionar, pero los números marcan una tendencia que deberá modificar cuanto antes. Mientras continúe siendo el equipo que menos goles convierte en la Primera Nacional y prolongue la racha sin victorias, la permanencia seguirá siendo el principal objetivo de una temporada que, hasta aquí, está muy lejos de las expectativas con las que comenzó el año.

El domingo, a las 15.30, enfrentará a Quilmes en el Grella, con la necesidad de volver al triunfo para poder salir de la zona de descenso.