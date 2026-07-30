Liga Argentina: Rocamora, La Unión y Central Entrerriano ajustan piezas para la nueva temporada

Los representantes entrerrianos comenzaron a cerrar los planteles para afrontar la temporada 2026/27 de la Liga Argentina de Básquet.

Ignacio Ortega, de último paso por Regatas de Corrientes, se suma a Central Entrerriano de Gualeguaychú.

Tomás de Rocamora confirmó las continuidades del perimetral Valentino Occhi y de los bases Tomás Losada y Pascual Santini para afrontar la próxima temporada de la Liga Argentina. El Rojo volverá a estar bajo la conducción técnica de Sebastián Amato.

Con apenas 21 años, Occhi cumplió una muy buena campaña, con promedios de 9,2 puntos y 5,2 rebotes en 23,2 minutos por partido. Además, registró un 76 % de efectividad en tiros libres y un 40 % en lanzamientos de tres puntos, disputando la totalidad de los encuentros.

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Por su parte, Losada estuvo presente en los 32 partidos de la temporada, con un promedio de 21,7 minutos, 6 puntos, 2,9 rebotes y 2,2 asistencias por juego. Su rendimiento fue uno de los aspectos destacados del equipo, que quedó eliminado por Amancay de La Rioja en los playoffs de la Conferencia Norte.

Otro de los jugadores que mostró una importante evolución fue Pascual Santini. El base de 18 años disputó 31 encuentros, con promedios de 14,1 minutos, 4,4 puntos, 1,4 rebotes y 1,6 asistencias. El único partido que se perdió fue por haber sido convocado a uno de los Campus U18 de la Confederación Argentina de Básquet (CAB). Luego de finalizar la temporada con Rocamora, reforzó a El Carmen Básquet de Jujuy en la División NOA de la Liga Federal.

Las caras nuevas de Tomás de Rocamora

Además de las renovaciones, Rocamora concretó cinco incorporaciones. Una de ellas fue la continuidad de Franco Maeso, quien regresará tras haber disputado la temporada anterior y convertirse en el capitán del equipo. El interno jugó los 32 partidos, con promedios de 12,3 puntos y 6,3 rebotes en 30,4 minutos por encuentro.

El Rojo también contará nuevamente con Juan Cruz Krapp, quien ya había vestido la camiseta del club en la temporada 2024/25 y viene de jugar la Liga Federal con Recreativo de Paraná. En el conjunto paranaense disputó ocho partidos, con medias de 13,2 puntos, 6,9 rebotes y 1,8 asistencias, además de consagrarse campeón del Torneo Apertura de la Asociación Paranaense de Básquet.

Otra de las incorporaciones es Juan Cruz Scacchi, un alero interno (3-4) que llega tras jugar la última Liga Argentina con Deportivo Norte de Armstrong y que también registra destacados pasos por Lanús. En el conjunto santafesino disputó 32 encuentros, con promedios de 7,6 puntos y 3,7 rebotes.

También se incorporó el pivote Jeremías Diotto, quien integró el plantel de San Isidro de San Francisco, finalista en la lucha por el ascenso durante la última temporada. El oriundo de Marcos Juárez disputó 48 partidos y promedió 5,2 puntos y 3,4 rebotes.

Por último, desde la Liga Nacional llegará el perimetral Lucas Latorre, procedente de San Lorenzo. El escolta nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires disputó 29 encuentros con el conjunto de Boedo, con promedios de 2 puntos, 0,8 rebotes y 0,4 asistencias en 7,1 minutos por partido.

La Unión de Colón comenzó el armado de su plantel

La Unión de Colón comenzó a delinear su plantel para la temporada 2026/27 de la Liga Argentina. En primer lugar, confirmó la continuidad de Martín Guastavino como entrenador, quien afrontará su sexta temporada consecutiva al frente del equipo.

En cuanto al plantel, fueron ratificadas las permanencias de Lucio Longoni y Guido Cabrera. Tanto el pivote como el escolta-base iniciarán su quinta temporada consecutiva defendiendo la camiseta del conjunto colonense.

En materia de incorporaciones, llegó Joaquín Sánchez, escolta-base de 28 años y 1,88 metros de altura, proveniente de Bahía Blanca. A lo largo de su carrera vistió las camisetas de Estudiantes de Bahía Blanca, Bahía Basket, Deportivo Viedma y Jujuy Básquet, además de jugar en Getafe y CB Salou de España, Scandone Avellino de Italia y Leones de Ecuador.

La otra incorporación confirmada es Ignacio Dacunda. El alero concordiense, de 22 años y 1,92 metros de altura, llega tras sus pasos por Capuchinos y Sportivo San Salvador. Además, tuvo experiencia en el básquet universitario de Estados Unidos, donde representó a la Universidad de St. Ambrose.

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De la Liga Nacional a Central Entrerriano

Central Entrerriano de Gualeguaychú confirmó la incorporación del pivote Ignacio Ortega Naumchik para disputar una nueva temporada de la Liga Argentina. El interno, de 22 años y 2,06 metros de altura, llega procedente de Regatas Corrientes, donde jugó la última edición de la Liga Nacional.

En el conjunto correntino disputó 40 partidos, con promedios de 1,4 puntos, 1,2 rebotes y un 54,5 % de efectividad en tiros de campo, en 6,6 minutos por encuentro.

Ortega Naumchik también integró las selecciones juveniles de Argentina y formó parte del seleccionado nacional U18.

Con su llegada, Central Entrerriano suma su sexta ficha confirmada para la próxima temporada. El pivote se incorpora a los refuerzos Manuel Gómez y Fausto Moussa, mientras que el club ya había asegurado las continuidades del base Cristian Pérez, el interno Johu Castillo y el juvenil Benjamín Lado.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Pascal continúa con la conformación de su plantel para afrontar su segunda temporada consecutiva en la Liga Argentina de Básquet.