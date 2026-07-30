Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Pensar Paraná propone un nuevo encuentro para debatir sobre personajes que marcaron la historia local

En Paraná, la actividad será este viernes en el Museo de la Ciudad, con exposiciones de especialistas y entrada libre para todo público.

30 de julio 2026 · 17:14hs
Pensar Paraná propone un nuevo encuentro para debatir sobre personajes que marcaron la historia local.  

Pensar Paraná propone un nuevo encuentro para debatir sobre personajes que marcaron la historia local.

 

El ciclo Pensar Paraná y Diálogos con la Comunidad tendrá este viernes 31 de julio una nueva jornada dedicada a las figuras que dejaron huellas en la historia de la capital entrerriana. La actividad, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 17 en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Paraná en el marco del Bicentenario de la elevación de la ciudad y constituirá el sexto encuentro del ciclo que se desarrolla durante este año.

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná.

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Guillermo Guerra y Roberto Contreras son portavoces regionales de los Testigos de Jehová e invitan a participar del evento

La Convención Regional de los Testigos de Jehová comienza este viernes en Paraná

En esta oportunidad, el eje será "Personajes de la historia que dejaron huellas en Paraná", con exposiciones de investigadores y especialistas que abordarán distintos procesos históricos y el legado de protagonistas vinculados con la identidad local.

La jornada será moderada por Claudio Cañete. Tirso Fiorotto presentará la disertación "Paraná, de los Yasú a la Minga"; Sara Liponezky ofrecerá la charla "Los más infelices serán los más privilegiados. De Artigas a Evita, un anhelo compartido y su marca en Paraná"; mientras que Martín Gerlo expondrá sobre "El levantamiento de Valle y el inicio de la resistencia peronista en Paraná".

El ciclo es organizado por la Municipalidad de Paraná

El ciclo es organizado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Cultura, en articulación con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, la UNER, el Instituto de Estudios Sociales (INES-Conicet/UNER) y Marca Paraná.

La iniciativa busca fortalecer la identidad local mediante espacios de intercambio que acercan investigaciones, publicaciones y nuevas miradas sobre la historia de la ciudad, promoviendo el diálogo entre la comunidad, la cultura y el ámbito académico.

Desde su inicio, el ciclo ya concretó cinco encuentros con la participación de docentes, investigadores, estudiantes y vecinos interesados en profundizar el conocimiento sobre el pasado y la construcción de la identidad paranaense.

Paraná historia Encuentro
Noticias relacionadas
Es la última etapa de los trabajos de inspección técnica y de desinfección en el centro de distribución Ejército de agua potable,en Paraná

Agua potable: continúa la limpieza de la cisterna del centro de distribución Ejército

El CEER reunió al empresariado y al Gobierno para debatir el futuro económico del país.

CEER reunió al empresariado y al Gobierno para debatir el futuro económico del país

la toma: aumentaron casos de mordeduras de yarara en perros

La Toma: aumentaron casos de mordeduras de yarará en perros

Una adolescente de 16 años que desapareció durante dos horas tras bajar de un colectivo y apareció desorientada en un descampado de Paraná

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Ver comentarios

Lo último

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Ultimo Momento
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la alta política

Javier Milei presentó la reforma de la Carta Orgánica del BCRA con críticas a la "alta política"

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

Chiche Gelblung recibió el alta de su internación y sigue la recuperación en su casa

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Policiales
Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Un joven fue detenido con más de 150 envoltorios de cocaína

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Comienza el lunes el juicio por el femicidio de Luisina Leoncino

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Paraná: investigan el presunto rapto de una joven

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Violento ataque a un colectivo de la Línea L1: una mujer arrojó un ladrillo y destrozó el parabrisas

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Comenzó el juicio a una banda narco con nexo en Concordia

Ovación
Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

Gualeguay recibe a la élite de la pelota paleta con el 82° Campeonato Argentino

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

El Competición Especial pone quinta en Concepción del Uruguay

Boca visita a OHiggins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Boca visita a O'Higgins con la misión de sellar la clasificación a los octavos

Emiliano Stang: estamos firmes para lo que sigue en el año

Emiliano Stang: "estamos firmes para lo que sigue en el año"

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

Escándalo de corrupción en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa y al capitán de Azerbaiyán

La provincia
Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

Frigerio recibió a gremios de Granja Tres Arroyos para avanzar en una salida a la crisis laboral

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

El Gobierno inició un sumario por faltas injustificadas y le reclama la devolución de más de $36,7 millones

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

Copnaf y CGE fortalecen la articulación para mejorar la respuesta ante casos de violencia infantil

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

El municipio pide cuidar los contenedores para mejorar la limpieza y prevenir anegamientos en Paraná

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Mi Entre Ríos superó los 100.000 usuarios y amplía el acceso a trámites digitales en la provincia

Dejanos tu comentario