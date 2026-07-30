Pensar Paraná propone un nuevo encuentro para debatir sobre personajes que marcaron la historia local.  

En Paraná, la actividad será este viernes en el Museo de la Ciudad, con exposiciones de especialistas y entrada libre para todo público.

El ciclo Pensar Paraná y Diálogos con la Comunidad tendrá este viernes 31 de julio una nueva jornada dedicada a las figuras que dejaron huellas en la historia de la capital entrerriana. La actividad, con entrada libre y gratuita, comenzará a las 17 en el Museo de la Ciudad César Blas Pérez Colman.

La propuesta forma parte de las acciones impulsadas por la Municipalidad de Paraná en el marco del Bicentenario de la elevación de la ciudad y constituirá el sexto encuentro del ciclo que se desarrolla durante este año.

En esta oportunidad, el eje será "Personajes de la historia que dejaron huellas en Paraná", con exposiciones de investigadores y especialistas que abordarán distintos procesos históricos y el legado de protagonistas vinculados con la identidad local.

La jornada será moderada por Claudio Cañete. Tirso Fiorotto presentará la disertación "Paraná, de los Yasú a la Minga"; Sara Liponezky ofrecerá la charla "Los más infelices serán los más privilegiados. De Artigas a Evita, un anhelo compartido y su marca en Paraná"; mientras que Martín Gerlo expondrá sobre "El levantamiento de Valle y el inicio de la resistencia peronista en Paraná".

El ciclo es organizado por la Municipalidad de Paraná

El ciclo es organizado por la Municipalidad de Paraná, a través de la Secretaría de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana y la Subsecretaría de Cultura, en articulación con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, la UNER, el Instituto de Estudios Sociales (INES-Conicet/UNER) y Marca Paraná.

La iniciativa busca fortalecer la identidad local mediante espacios de intercambio que acercan investigaciones, publicaciones y nuevas miradas sobre la historia de la ciudad, promoviendo el diálogo entre la comunidad, la cultura y el ámbito académico.

Desde su inicio, el ciclo ya concretó cinco encuentros con la participación de docentes, investigadores, estudiantes y vecinos interesados en profundizar el conocimiento sobre el pasado y la construcción de la identidad paranaense.