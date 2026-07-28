La Primera Nacional estrenara nuevas reglas: qué cambia desde este fin de semana

El campeonato de la Primera Nacional implementará el reglamento que se ejecutó en el Mundial 2026. La premisa será agilizar el juego

La Primera Nacional pondrá en marcha este fin de semana un paquete de modificaciones reglamentarias impulsadas por la FIFA y que ya fueron utilizadas durante el Mundial 2026 que se desarrolló en México, Estados Unidos y Canadá.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó los cambios mediante un boletín oficial y las nuevas disposiciones comenzarán a regir desde la próxima fecha, cuando Patronato reciba a Quilmes el sábado a las 15.30 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Patronato, entre la falta de gol y una crisis que lo dejó en zona de descenso

El objetivo de las modificaciones es claro: reducir las pérdidas deliberadas de tiempo, agilizar el desarrollo de los encuentros y aumentar el tiempo efectivo de juego.

Las reglas que se implementarán en el Mundial se aplicarán en el fútbol argentino

Entre los cambios más importantes se encuentra el límite de cinco segundos para ejecutar un saque lateral o un saque de arco. Si el futbolista excede ese tiempo, el árbitro sancionará la pérdida de la posesión o concederá un tiro de esquina al equipo rival, según corresponda.

Otra de las novedades apunta a la comunicación dentro del campo de juego. Los jugadores podrán ser sancionados si se cubren la boca al dialogar con rivales o con el árbitro, una medida destinada a evitar conversaciones ocultas durante el partido.

También habrá modificaciones en las sustituciones. El futbolista reemplazado tendrá un máximo de diez segundos para abandonar el terreno de juego. Si no cumple con ese plazo, el jugador que deba ingresar estará obligado a esperar un minuto fuera del campo antes de poder entrar.

En la misma línea, todo jugador que solicite atención médica deberá salir del campo y esperar un minuto para regresar, salvo en los casos de lesiones graves provocadas por una infracción sancionada por el árbitro.

Además, se incorporan cambios en la aplicación de la ley de la ventaja. Los árbitros podrán permitir la continuidad del juego cuando un equipo ejecute incorrectamente una reanudación, siempre que el rival recupere inmediatamente la posesión y exista una clara posibilidad de continuar la acción.

Otra modificación importante afecta a los penales. Si el ejecutante realiza un doble toque involuntario y convierte el gol, el remate deberá repetirse. En cambio, si la pelota no ingresa al arco, el árbitro sancionará tiro libre indirecto para el equipo defensor.

Por último, se endurecen las sanciones por las protestas. Un futbolista podrá ser expulsado si abandona deliberadamente el terreno de juego para cuestionar una decisión arbitral, una conducta que desde ahora será considerada merecedora de tarjeta roja.

De esta manera, el duelo entre Patronato y Quilmes marcará el estreno de un nuevo reglamento en la Primera Nacional, con normas que buscarán hacer más dinámicos los partidos y desalentar las demoras intencionales.

Programa de la 23° fecha de la Primera Nacional

Sábado

15: Colegiales – Gimnasia (Jujuy)

15: Nueva Chicago – San Martín (Tucumán)

15: Chacarita – Agropecuario

15.30: Patronato – Quilmes

15.30: San Martín (San Juan) – Atlético Rafaela

Domingo

15: Almagro – Midland

15.30: Deportivo Maipú – Atlanta

15.30: Temperley – Gimnasia y Tiro

16: Güemes – Tristán Suárez