Rosalía llegó a la Argentina: vuelo íntimo y fuerte operativo de seguridad

La cantante española Rosalía ya se encuentra en Argentina, donde en los próximos días presentará su LUX Tour con cuatro shows programados en el Movistar Arena . Su llegada al país estuvo marcada por un fuerte operativo de seguridad, máxima discreción y algunos movimientos que llamaron la atención.

Rosalía llegó a la Argentina con un operativo especial antes de sus shows en Buenos Aires

La artista arribó durante la madrugada del jueves luego de su paso por Chile, donde había realizado su última presentación antes de continuar con la gira. El vuelo que la trasladó hasta Argentina tenía capacidad para 15 personas, pero finalmente viajaron solamente seis pasajeros, entre ellos su pareja, la modelo y actriz francesa Loli Bahía .

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Como parte del operativo de seguridad, el traslado se realizó con un esquema reservado. El vuelo tenía previsto arribar al aeropuerto de San Fernando, pero finalmente fue derivado hacia Ezeiza, debido a que la pista de San Fernando no operaba durante horario nocturno.

Rosalía aterrizó cerca de las 2.30 de la madrugada en el aeropuerto internacional de Ezeiza, donde la esperaba un importante despliegue policial con motos y efectivos de seguridad. Desde allí fue trasladada hasta el hotel Four Seasons de Buenos Aires en una camioneta especialmente equipada, acompañada por su custodia personal y su equipaje.

La llegada de la artista española se produjo luego de la polémica generada en redes sociales tras la final del Mundial 2026, en la que España se consagró campeón frente a la Selección argentina. Algunos comentarios y acciones virtuales de Rosalía despertaron críticas entre parte del público argentino, situación que incluso generó pedidos de disculpas posteriores por parte de la cantante.

Más allá de la controversia, la expectativa está puesta ahora en sus presentaciones en vivo. Rosalía llegará al escenario porteño para reencontrarse con sus seguidores argentinos y desplegar la propuesta de su nueva etapa artística, una de las giras más esperadas del año.